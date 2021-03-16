Real Madrid Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Real Madrid Atalanta maçı istatistik bilgileri

Real Madrid Atalanta maçı ile iki takım Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk maçını deplasmanda kazandığı son dokuz Şampiyonlar Ligi eleme turunun sekizinde yoluna devam etmeyi başaran Real Madrid, sadece 2018/19'un son 16 turunda Ajax'a elenmişti. Avrupa kupalarında ikinci kez bir İspanyol takımına konuk olmaya hazırlanan Atalanta, tek ziyaretini 2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Valencia'ya yapmış ve sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Real Madrid Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanamayan Real Madrid, son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İspanya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde üst üste üç eleme turu maçı kaybetmedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü yemeyen Atalanta, dış sahada Manchester City'nin ardından rakiplerine maç başına en az isabetli şut izni veren ekip konumunda. Real Madrid orta sahası Toni Kroos, bu karşılaşmada ilk 11'de yer alması halinde kaleciler hariç Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça ilk 11'de çıkan ikinci Alman oyuncu olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı son dört maçta altı gol atan Atalanta forveti Josip Ilicic, bu gollerin dördünü İspanya'da çıktığı son karşılaşmada Valencia filelerine gönderdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde gol atamayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim, Real Madrid forması giyen Marco Asensio.

Deplasmanda oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçının 85'inci dakikasında Atalanta'nın galibiyet golünü kaydeden Luis Muriel, kariyerinde Real Madrid'e rakip olduğu üç karşılaşmada da gol atamadı.

REAL MADRİD ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid Atalanta maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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