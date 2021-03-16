Real Madrid Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına rakip olduğu son 12 maçın 11'ini kazanan Real Madrid, bu karşılaşmaların 10'unda en az ikişer gol attı. Madrid ekibine karşı kalesini gole kapatmayı başaran son İtalya temsilcisi ise Kasım 2008'de Juventus'tu. Deplasmanda oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Atalanta, turnuvada devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Bu süreçte toplam 14 gol sevinci yaşayan İtalyan ekibi, dört karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanamayan Real Madrid, son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İspanya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde üst üste üç eleme turu maçı kaybetmedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü yemeyen Atalanta, dış sahada Manchester City'nin ardından rakiplerine maç başına en az isabetli şut izni veren ekip konumunda. Real Madrid orta sahası Toni Kroos, bu karşılaşmada ilk 11'de yer alması halinde kaleciler hariç Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça ilk 11'de çıkan ikinci Alman oyuncu olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı son dört maçta altı gol atan Atalanta forveti Josip Ilicic, bu gollerin dördünü İspanya'da çıktığı son karşılaşmada Valencia filelerine gönderdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde gol atamayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim, Real Madrid forması giyen Marco Asensio.

Deplasmanda oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçının 85'inci dakikasında Atalanta'nın galibiyet golünü kaydeden Luis Muriel, kariyerinde Real Madrid'e rakip olduğu üç karşılaşmada da gol atamadı.

REAL MADRİD ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid Atalanta maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.