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Real Madrid - Atalanta: 2-0 (Maç özeti, goller) | Arda Güler'in ikinci Avrupa kupası

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#UEFA Süper Kupa Maçı#Real Madrid#Atalanta
Real Madrid - Atalanta: 2-0 (Maç özeti, goller) | Arda Gülerin ikinci Avrupa kupası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 23:50

49. UEFA Süper Kupa Real Madrid'in! Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta ile karşılaştı. Eflatun beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

Real Madrid - Atalanta maçından fotoğraflarReal Madrid - Atalanta maçından fotoğraflar
Real Madrid - Atalanta maçından fotoğraflar

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Real Madrid ve Atalanta, 49. UEFA Süper Kupası için karşı karşıya geldi. Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan takım ünvanını elde etti.

Varşova'da oynanan karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 59'da Valverde ve 68'de Mbappe'den geldi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, 88. dakikada oyuna dahil oldu. Arda Güler, Real Madrid ile ikinci kez Avrupa'da kupa kazandı.

REAL MADRİD - ATALANTA: 2-0

Goller: 59' Valverde, 68' Mbappe

 KUPAYI GEÇMİŞTE 25 TAKIM KAZANDI

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden 25 farklı takım kazandı.

Kupada Madrid 6, İtalya'nın Milan, İspanya'nın Barcelona takımı 5, İngiltere temsilcisi Liverpool 4, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez sahip oldu.

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TFF'DEN ARDA GÜLER'E TEBRİK MESAJI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'le ilgili tebrik mesaj yayınladı.

"A Millî Takım oyuncularımızdan Arda Güler, formasını giydiği İspanya'nın Real Madrid takımı ile kariyerinin ilk UEFA Süper Kupa'sını kazandı.

Millî futbolcumuz, bu akşam Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İtalyan ekibi Atalanta'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında süre aldı.

Geride kalan sezonda kariyerinin ilk şampiyonluğunu da Real Madrid ile yaşayan Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu"

 

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#UEFA Süper Kupa Maçı#Real Madrid#Atalanta

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