Real Madrid - Arsenal maçının devre arasında ortalık karıştı! Yıldız futbolcu Saka'nın üzerine yürüdü

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Real Madrid ile Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

3-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Real Madrid'İ 2-1 mağlup eden Arsenal, toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

2009'DAN SONRA BİR İLK

Real Madrid'i saf dışı bırakan Arsenal, 2009 bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmiş oldu.

SAKA 'PANENKA' DENEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Arsenal'in kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Bukayo Saka, 'Panenka' denedi ve Courtois kalesini gole kapadı.

DEVRE ARASI GERGİNLİK

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken iki takımın futbolcuları soyunma odasına gittiği esnada ortalık karıştı.

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Geçirdiği çapraz bağ sakatlığından kaynaklı uzun süredir sahalardan uzak olan Real Madrid'in kaptanlarından Dani Carvajal sahaya inip Saka'nın üzerine yürüdü.

MARCA: SAYGISIZLIK

İspanyol basınında Marca'da yer alan habere göre; Dani Carvajal, Arsenal'da kullandığı penaltıyı gole çeviremeyen Bukayo Saka'ya tepki gösterdi. İspanyol oyuncunun, Saka'nın kullandığı penaltı tarzını saygısızlık olarak düşündüğü belirtildi.

Carvajal'in kendisine yönelik gösterdiği tepkiye sessiz kalan Saka, direkt olarak soyunma odasına gitti. Tecrübeli futbolcuyu ise takım arkadaşları sakinleştirdi.