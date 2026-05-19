Real Madrid, Arda Güler için gelen astronomik teklifi dakikalar içinde reddetti!

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde, İspanya Kral Kupası'na son 16 turunda, İspanya Süper Kupası'na da finalde veda eden Real Madrid, La Liga'yı da ezeli rakibi şampiyon Barcelona'nın gerisinde 2. sırada tamamladı.

MOURINHO İMZALIYOR

Sezonu kupasız kapatan Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Alvaro Arbeloa'yla sezon sonunda yollar ayrılacak.

Benfica'dan eski teknik direktörü Jose Mourinho ile prensip anlaşmasına varan Real Madrid'in önümüzdeki haftayı Portekizli hocayla 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Real Madrid'de başarısızlıkla geçilen sezondaki en büyük kazanım olarak göze çarpan ve takımın değişmezlerinden biri haline gelen milli futbolcu Arda Güler'e her geçen gün ilgi artıyor.

Haberin Devamı

İngiliz devleri Arsenal, Liverpool ve Chelsea'yle anılan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için son olarak Arap Yarımadasından astronomik bir teklif geldi.

ASTRONOMİK TEKLİF DAKİKALAR İÇİNDE REDDEDİLDİ

Fichajes'in haberine göre; Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Arda Güler için Real Madrid'e 80 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Eflatun-beyazlı kulüp Arda Güler'in satılık olmadığını belirterek, yapılan teklifi dakikalar içinde reddetti.

"DOKUNULMAZ" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'i takımın sportif projesinde giderek daha önemli bir rol oynayacak bir oyuncu olarak gördüğü ve bu nedenle transferde 'dokunulmaz' olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE YÜZDE 20 PAY ALACAK

Haberin Devamı

Arda Güler'in olası bir satışından eski takımı Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 50 maçta görev alan Arda Güler, 6 gol atıp 14 de asist üreterek toplamda 20 gole doğrudan katkı sağladı.

Arda Güler'in İspanyol deviyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.