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Real Madrid antrenmanında Rüdiger'den Arda Güler'e sert faul! Ancelotti uyardı

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#Real Madrid#Arda Güler#Rüdiger
Real Madrid antrenmanında Rüdigerden Arda Gülere sert faul Ancelotti uyardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 11:29

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid'de Antonio Rüdiger, antrenmanda Arda Güler'e sert bir faul yaptı. Milli futbolcumuz acı içerisinde yerde kalırken Ancelotti, Rüdiger'i müdahalesi hakkında uyardı.

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Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'nın son şampiyonu Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarıı ABD'de sürdürüyor. Önceki gün ilk hazırlık maçında Milan'ı 1-0 mağlup eden Real Madrid'de dünkü antrenmanda yürekler ağza geldi.

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Antonio Rüdiger, milli futbolcumuz Arda Güler'e sert bir faul yaptı. Aşil tendonu bölgesinden darbe alan Arda Güler, acı içerisinde yerde kaldı. Rüdiger başta olmak üzere diğer oyuncular ve sağlık ekibi Arda'nın yanına gelirken tedavi sonrası ayağa kalkan Arda'nın bir süre ayağını yere basmakta zorlandığı görüldü.

İspanya basınında yayılan bu görüntünün devamında Ancelotti'nin Rüdiger'i uyardığı belirtildi.

ENDRICK'E 'HOŞ GELDİN' DEMİŞTİ AMA...

Takımın yeni transferi Endrick'e de ilk antrenmanında sert giren Rüdiger ile ilgili Ancelotti; 'Rüdiger sadece Endrick'e, “Hoş geldin.” dedi. Mbappe geldiğinde de aynısını yapacak, Rüdiger harika bir adam.' diye konuşmuştu.

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#Real Madrid#Arda Güler#Rüdiger

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