Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Ligde 20 galibiyet ve 11 yenilgi alan Anadolu Efes, 3. sırada bulunuyor. 18 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan Real Madrid ise 7. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid ile Anadolu Efes bu akşam karşı karşıya gelecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 73-65 mağlup olmuştu. Gözler şimdi bu akşamki müsabakada. İşte, Real Madrid Anadolu Efes maçına dair bilgiler...
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da yapılacak karşılaşma bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından Bayern Münih'e 80-79 mağlup olan Anadolu Efes, geçen hafta ise Panathinaikos'u evinde 85-65 mağlup etti.
Real Madrid ise son maçında Fransa temsilcisi ASVEL'e deplasmanda 74-71 üstünlük kurdu.
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 20 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Anadolu Efes, Real Madrid'i yendiği takdirde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantileyecek ve play-off oynamaya hak kazanacak.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes'in Real Madrid'e yenilmesi halinde de normal sezonun bitimine 2 maç kala play-off'u garantileme şansı bulunuyor.
Lacivert-beyazlılar, ayrıca İspanyol temsilcileri TD Systems Baskonia ile Valencia'nın rakiplerine mağlup olması halinde yine play-off oynama hakkı elde edecek.
AVRUPA'DA 718. MAÇ
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 718. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı takım, uluslararası kulvarda oynadığı 717 karşılaşmada 408 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 470. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 469 müsabakada 251 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.