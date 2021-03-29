Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi?

THY Avrupa Ligi'nde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından Bayern Münih'e 80-79 mağlup olan Anadolu Efes, geçen hafta ise Panathinaikos'u evinde 85-65 mağlup etti.

Real Madrid ise son maçında Fransa temsilcisi ASVEL'e deplasmanda 74-71 üstünlük kurdu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 73-65 mağlup olmuştu.

REAL MADRİD ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 32. hafta maçında 30 Mart 2021, Salı günü İspanya’nın Real Madrid takımına konuk oluyor. Euroleague tarafından “haftanın maçı” seçilen ve Wizink Center’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 470. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 469 karşılaşmada 251 galibiyet ve 218 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,5) elde etti.

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 33 kez karşılaşırken, Anadolu Efes, dokuz galibiyet ve 24 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes, bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 31 karşılaşmada Anadolu Efes, sekiz galibiyet ve 23 mağlubiyet elde etti.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 73-65 kaybetmişti.