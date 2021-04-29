Real Madrid Anadolu Efes maçı için heyecan dorukta. THY Avrupa Ligi Çeyrek Final 4. Mücadelesinde İspanyol ekibiyle parkeye çıkacak olan Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galibiyet elde etmesi halinde yarı finale adını yazdıracak. Peki, Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında detaylı bilgiler

REAL MADRİD ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Çeyrek Final 4. Mücadelesinde Real Madrid, temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek. 29 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından izlenebilecek.

Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçti. Üçüncü karşılaşmayı 80-76 kazanan Madrid temsilcisi seride durumu 2-1'e getirdi.



İki takım, Avrupa Ligi'nde 36. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 35 müsabakanın 24'ünü Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.



AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ



Anadolu Efes, bugün Avrupa kupalarında 724. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 723 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 311 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.



Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 476. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 475 müsabakada 255 galibiyet ve 220 yenilgi yaşadı.