Canlı: Real Madrid Anadolu Efes maçı

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Euroleague'in 7. haftasında Real Madrid ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor.

Üçüncü çeyrek oynanıyor

Real Madrid: 60

Anadolu Efes: 45

ANADOLU EFES REAL MADRİD EUROLEAGUE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague yedinci hafta maçında karşı karşıya geliyor. Perşembe günü İspanya’nın Real Madrid takımına konuk oluyor. Wizink Center’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:45’te başladı ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

REAL MADRID

Yeni sezon öncesinde Pablo Laso ile yollarını ayırıp koltuğa asistanı Jesus Mateo'yu oturtan Real Madrid, İspanya Süper Kupa'dan zaferle ayrılmayı başarmıştı.

İspanya ACB Ligi'nde 7 haftada 2 yenilgi, Euroleague'de 6 haftada 3 yenilgi aldılar. Beklentilerin altında gidiyorlar...

Rudy Fernandez, Süper Kupa sonrası ortalarda hiç gözükmedi. Nigel Williams-Goss ve Anthony Randolph sezonu hiç açamadı. Fabian Causeur maç saati netleşecek.

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Bir dönem Anadolu Efes forması giyen Dzanan Musa geçen hafta Real Madrid, Olimpia Milano'yu deplasmanda 83-77 yenerken 25 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle karşılaşmaya damga vuran isim olmuştu.

Bosna Hersekli kısa forvet 6 haftanın 3'ünde takımı adına en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

Gabriel Deck işin ribaunt kısmını (ortalama 7.5 ribaunt) hallederken, Sergio Rodriguez ile Sergio Llull da oyunu yönlendirmede (toplam ortalama 7.5 asist) öne çıkan oyuncular...

ANADOLU EFES

Euroleague'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes ise yeni sezona istediği gibi bir giriş yapamadı.

İlk 6 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabilen lacivert-beyazlı temsilcimizde Shane Larkin'in sakatlığı devam ediyor.

23 Ekim'deki Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasından sonra sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçıran Rodrigue Beaubois iyileşti, kadrodaki yerini alabilecek.

Larkin'in yokluğunu kapatması için transfer edilen Isaiah Taylor, geçtiğimiz hafta oynanan Bayern mücadelesinde 6 dakika parkede kalmıştı. 1 şut denedi, hiç sayı atamadı; yalnızca 1 top çalma ile karşılaşmayı tamamladı.

Yeni transferlerden Will Clyburn 18.3 sayı ve 5.8 ribaunt ortalamalarıyla en dikkat çeken performansı gösterirken; Amath M'Baye (8.3 sayı), Achille Polonara (3.7 sayı) ve Ante Zizic (7.0 sayı) üçlüsünden toplamda 20 sayılık katkı (ortalama) alınamadı.

Vasilije Micic ise bildiğiniz gibi... 6 haftanın 4'ünde takımın en skoreri oldu. Maç başına yaptığı 7.0 asistle de Euroleague'in ikinci sırasında. Yine maç başına attığı 3.0 üçlükle üçüncü sırada kendine yer buldu.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 6 maçın 3'ünü Real Madrid, 3'ünü Anadolu Efes kazandı.

- Real Madrid'in bu sezon oynadığı 6 Euroleague maçında ortalama 156 sayı çıktı.

- Anadolu Efes'in bu sezon oynadığı 6 Euroleague maçında ortalama 163 sayı çıktı.