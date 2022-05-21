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Canlı | Real Madrid Anadolu Efes (Euroleague finali)

#Euroleague#Anadolu Efes#Real Madrid
Canlı | Real Madrid Anadolu Efes (Euroleague finali)

Anadolu Efes ile Real Madrid, Euroleague Final Four finalinde kozlarını paylaşıyor. Temsilcimiz, mücadeleyi kazanması halinde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşacak. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Anadolu Efes, Euroleague finalinde Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi kazanan kupaya ulaşacak.

İlk çeyrek oynanıyor

Real Madrid: 2

Anadolu Efes: 1

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 41 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 14 galibiyet ve 27 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes, bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 39 karşılaşmada takımımız 13 galibiyet ve 26 mağlubiyet elde etti.

Türk takımları üst üste 6. finalinde

Anadolu Efes’in finale yükselmesiyle Euroleague Dörtlü Final’de üst üste altıncı kez bir Türk takımı şampiyonluk maçına çıktı. 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018’de Fenerbahçe, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında ise Anadolu Efes finale yükselerek Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük organizasyonunun finalinde temsil etmiş oldu. 10 şampiyonlukla Euroleague tarihinin en çok şampiyon olan takımı unvanına sahip olan Real Madrid, şampiyonluk sayısını 11’e yükseltmek için Anadolu Efes’le karşılaşıyor.

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Real Madrid Anadolu Efes Euroleague Final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yarı finalde Yunan ekibi Olympiakos’u 77-74’le yıkan lacivert beyazlılar, Real Madrid’i geçerek üst üste 3. finalinde art arda 2. şampiyonluğunu yakalamak istiyor. Belgrad’daki Stark Arena’da oynanan final, saat 20.00’de başladı. Mücadele beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

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#Euroleague#Anadolu Efes#Real Madrid

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