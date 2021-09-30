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Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Real Madrid Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

Son şampiyon Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde sezonu İspanya'da açıyor. THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ilk haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibiyle karşılaşacak Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 728. maçına çıkacak. Peki, Real Madrid Anadolu Efes Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, basketbolseverlerin tarih ve saat ile yayıncı kanal araştırmaları hız kazandı. İşte, Real Madrid Anadolu Efes Basketbol maçına dair ayrıntılar...

Real Madrid-Anadolu Efes Basketbol maçı 30 Eylül Perşembe günü oynanacak. Başkent Madrid'deki WiZink Center'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber ekranlarından yayınlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan lacivert-beyazlı ekip, yeni sezonu İspanya deplasmanında açacak.

Avrupa Ligi'nde 2018-2019'da final oynayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Anadolu Efes, geçen sezon tarihinde ilk kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Kadrosunu büyük oranda koruyan lacivert-beyazlılar, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında THY Avrupa Ligi'ni en çok kazanan (10) ekip olan Real Madrid ile karşılaşacak.

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REKABETTE REAL MADRİD ÜSTÜN

Anadolu Efes ile Real Madrid arasında THY Avrupa Ligi'nde yaşanan rekabette eflatun-beyazı takımın üstünlüğü bulunuyor.

2001-2002 sezonundan bu yana 37 kez karşılaşan iki takımdan Real Madrid 25, Anadolu Efes 12 galibiyet aldı.

İspanya'da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekip galibiyet sayısında 14-4 üstünlük kurdu.

AVRUPA'DA 728. MAÇ HEYECANI

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 727 karşılaşmanın 415'ini kazandı, 312'sinde ise mağlup oldu.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 479 maçta ise 258 galibiyet, 221 mağlubiyet yaşadı.

TEMSİLCİMİZİN AVRUPA BAŞARILARI

Anadolu Efes, 42 yıllık Avrupa kupaları serüveninde 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Dört defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu.

Türk temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.

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Anadolu Efes geçen sezon da THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ligde normal sezonu üçüncü bitiren lacivert-beyazlı takım, play-off çeyrek final serisinde Real Madrid'e 3-2 üstünlük sağlayarak Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'deki ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, finalde karşılaştığı Barcelona'yı da 86-81 yenerek Avrupa'nın arenasındaki ikinci kupasını kazandı.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan ekibi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

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Lacivert-beyazlılar, ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

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Türk temsilcisi, 2018-2019'da ise THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

 

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