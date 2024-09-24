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Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

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#La Liga#Real Madrid#Alaves
Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Arda Güler ilk 11de oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 10:44

Real Madrid, LaLiga 7. haftada Alaves'i ağırlayacak. Arda Güler'in formasını giydiği eflatun beyazlı ekip, ligde 6. hafta geride kalırken 14 puanla ikinci sırada yer aldı. Güler'in ilk 11'de başladığı ve 55 dakika görev aldığı Real Madrid, Espanyol'u evinde 4-1'lik skorla yendi. Madrik ekibi, bu galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte ayrıntılar...

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Real Madrid ve Alaves bu akşam karşı karşıya geliyor. Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, evinde Alaves'i ağırlayacak. Eflatun beyazlı ekip, bu sezon ligde 14 puanla 2. sıraya yerleşerek Barcelona'nın gerisinde kaldı. Madrid ekibi 6 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadelede. İşte Real Madrid - Alaves maçı canlı yayın bilgisi!

REAL MADRİD-ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madris ve Alaves mücadelesi bu akşam (24 Eylül) saat 22.00'de başlayacak.

Santiago Bernabeu’da oynanacak müsabaka S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

ARDA GÜLER ALAVES MAÇINDA İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, Espanyol maçında ilk 11'de yer aldı ve 55 dakika boyunca görev yaptı. Genç oyuncunun Alaves karşısında ilk 11’de de yer alması bekleniyor.

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#La Liga#Real Madrid#Alaves

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