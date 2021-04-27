Real Madrid 80 - 76 Anadolu Efes (Maç özeti)
THY Euroleague'de mücadele eden temsilcilerimizden Anadolu Efes, play-off çeyrek final 3. maçında Real Madrid ile deplasmanda karşılaştı. Seride 2-0 önde olan ve 3. maçı uzun süre önde götüren Anadolu Efes, son bölümünde Real Madrid'in 19-2'lik serisine engel olamadı ve maçı 80-76 kaybetti. Real Madrid böylece seriyi 2-1'e getirdi.
Anadolu Efes, THY Euroleague play-off çeyrek final üçüncü maçında Real Madrid'e konuk oldu.
Serideki ilk iki maçı farklı skorlarla kazanarak 2-0 öne geçen temsilcimiz, uzun süre önde götürdüğü üçüncü maçın son bölümünde Real Madrid'in geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 80-76 mağlup ayrıldı.
Ev sahibi Real Madrid, dördüncü periyodun son 5 dakikasında 19-2'lik bir seri yakalayarak mücadeleyi kazanmayı başardı.
İspanyol ekibinin bu galibiyeti sonrası seride durum 2-1'e geldi. Anadolu Efes - Real Madrid serisinin dördüncü maçı da İspanya'da oynanacak.
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