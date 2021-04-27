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Basketbol
Haber Giriş: 27.04.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

Real Madrid 80 - 76 Anadolu Efes (Maç özeti)

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Real Madrid 80 - 76 Anadolu Efes (Maç özeti)

THY Euroleague'de mücadele eden temsilcilerimizden Anadolu Efes, play-off çeyrek final 3. maçında Real Madrid ile deplasmanda karşılaştı. Seride 2-0 önde olan ve 3. maçı uzun süre önde götüren Anadolu Efes, son bölümünde Real Madrid'in 19-2'lik serisine engel olamadı ve maçı 80-76 kaybetti. Real Madrid böylece seriyi 2-1'e getirdi.

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off çeyrek final üçüncü maçında Real Madrid'e konuk oldu.

Serideki ilk iki maçı farklı skorlarla kazanarak 2-0 öne geçen temsilcimiz, uzun süre önde götürdüğü üçüncü maçın son bölümünde Real Madrid'in geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 80-76 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi Real Madrid, dördüncü periyodun son 5 dakikasında 19-2'lik bir seri yakalayarak mücadeleyi kazanmayı başardı.

İspanyol ekibinin bu galibiyeti sonrası seride durum 2-1'e geldi. Anadolu Efes - Real Madrid serisinin dördüncü maçı da İspanya'da oynanacak.

Real Madrid 80 - 76 Anadolu Efes (Maç özeti)

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