Real Madrid 70-69 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu

Sarı lacivertliler, Euroleague'in 5. hafta maçında Real Madrid ile deplasmanda karşılaştı. Müsabakayı 70-69 kaybeden Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki üçüncü yenilgisini aldı.
Maçta Fenerbahçe aleyhine 2 yanlış teknik faul çalındı.
Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetti.
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Milan Nedovic (Sırbistan)
Real Madrid: Huertel 10, Abalde 7, Hanga 6, Poirier 5, Yabusele 2, Williams 5, Causeur 16, Fernandez 6, Vukcevic, Alocen 8, Ndiaye 2, Taylor 3
Fenerbahçe Beko: De Colo 11, Henry 9 , Pierre 3, Vesely 10, Booker 6, Şehmus Hazer 4, Shayok 5, Melih Mahmutoğlu 7, Guduric, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu 5
1. Periyot: 10-15
Devre: 35-41
3. Periyot: 50-52
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