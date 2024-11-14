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Real Madrid 64-74 Anadolu Efes (Euroleague maçı)

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Real Madrid
Real Madrid 64-74 Anadolu Efes (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 00:54

Anadolu Efes, Euroleague'in 10. haftasında Real Madrid'i deplasmanda 74-64 mağlup etti ve 6. galibiyetini aldı.

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Euroleague'in 10. haftasında Real Madrid ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 74-64 kazanan Anadolu Efes organizasyonda 5'i deplasmanda olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Real Madrid ise sahasında ilk, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı.

Wizink Center'da oynanan karşılaşmaya çok etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 19-6 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyerek iyi oyununu sürdüren ve farkı açan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 47-25 üstün girdi.

Üçüncü periyodu 58-49 önde geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan da 74-64 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takımda mücadelede forma giyen 11 oyuncudan 10'u skor üretti. Alınan galibiyete Elijah Bryant 13, Jordan Nwora ile Darius Thompson ise 10'ar sayılık katkı sağladı.

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Real Madrid

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