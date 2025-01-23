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Real Madrid, 6 gollü maçta Salzburg'a göz açtırmadı! Arda Güler...

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#REAL Madrid#Arda Güler#Şampiyonlar Ligi
Real Madrid, 6 gollü maçta Salzburga göz açtırmadı Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 00:52

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid ile Salzburg karşı karşıya geldi. Real Madrid'in farklı kazandığı maçta milli futbolcumuz Arda Güler de karşılaşmada süre buldu.

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Real Madrid ile Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabey'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23. ve 34. dakikalarda Rodrygo, 48. dakikada Kylian Mbappe ile 55. ve 77. dakikalarda Vinicius Junior kaydetti.

Salzburg'un tek sayısı ise 85. dakikada Bidstrup'tan geldi.

Real Madrid, 6 gollü maçta Salzburga göz açtırmadı Arda Güler...

ARDA GÜLER, 63'TE OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 63. dakikada Ceballos'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 12'ye yükseltti ve 16. sırada yer buldu. Üst üste 3. kez yenilen Salzburg ise 3 puanla 34. basamakta yer aldı.

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Real Madrid, gelecek hafta Brest deplasmanına çıkacak. Salzburg ise Atletico Madrid'i konuk edecek.

BELLINGHAM'DAN 2 ASİST

Real Madrid'de Jude Bellingham, Rodrygo'nun 2 golünde de asisti yapan isim oldu.

ALABA 399 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Real Madrid'de çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 1 yılı aşkın süredir sahalardan uzak kalan David Alaba, 399 gün sonra ilk kez resmi bir maçta süre aldı. Alaba, 63. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

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#REAL Madrid#Arda Güler#Şampiyonlar Ligi

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