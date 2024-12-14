Real Madrid, 6 gollü maçta liderlik fırsatını tepti! Arda Güler'den iki asist...

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İspanya LaLia 17. hafta maçında Rayo Vallecano ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Vallecas Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 bitti.

ARDA SANTRADA KALEYİ DENEDİ

Maçın başlama vuruşunu Bellingham'la yapan Arda Güler doğrudan kaleyi düşündü. Top üstten dışarı gitti.

👀Arda Güler maçın başlama vuruşunda kaleyi deniyorpic.twitter.com/vaCWwCVxit — Spor Arena (@sporarena) December 14, 2024

ŞOKE EDEN GOLLER

Maça hızlı başlayan taraf Rayo Vallecano oldu. Ev sahibi ekip 4. dakikada Lopez, 36. dakikada Mumin'in golleriyle 2-0'ı yakaladı.

ARDA'DAN ASİST, VALVERDE'DEN GOL

Beklenmedik şekilde 2-0 geriye düşen Real Madrid geri dönüş ateşini 39'ya yaktı. Arda Güler'in pasında ceza alanı dışında topu önüne alan Valverde'nin sert şutunda top ağlara gitti.

BELLINGHAM BERABERLİĞİ GETİRDİ

İlk yarı bitmeden Real Madrid eşitliği yakaladı. 45. dakikada Jude Bellingham'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

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ARDA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI, SAKATLIĞI KORKUTTU

51. dakikada savunma arkasına sarkan Arda Güler'in kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Pozisyonda kaleciyle çarpışan milli yıldız bir süre yerde kaldı, daha sonra tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Arda Güler'in golü ofsayta takıldı.



Vuruş anında kaleciyle çarpışan milli futbolcu tedavisinin ardından oyuna devam ediyor.pic.twitter.com/tgOYeycw56 — Spor Arena (@sporarena) December 14, 2024





ARDA'DAN YİNE ASİST, BU KEZ GOL RODRYGO'DAN

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid 56. dakikada öne geçmeyi başardı. Arda'nın bıraktığı topta ceza alanına girer girmez şut deneyen Rodrygo'nun vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

Arda Güler👉Rodrygo👉⚽️



Real Madrid, 2-0'dan geri döndü!pic.twitter.com/lR36edHhID — Spor Arena (@sporarena) December 14, 2024

RAYO VALLECANO MAÇI BIRAKMADI

2-0 öndeyken 3-2 geriye düşen Rayo Vallecano 64. dakikada eşitliği buldu. Palazon'un golüyle skor yeniden dengeye geldi.

LİDERLİK FIRSATI KAÇTI

Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten Real Madrid, liderlik fırsatını tepmiş oldu. Rayo Vallecano ise puanını 20 yaptı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir La Liga maçında iki asist yapan en genç futbolcu oldu.

Bu sezon ligde 13 maçta süre alan Arda Güler'in 1 golü ve 3 asisti bulunuyor.

79. dakikada yerini Ceballos'a bırakan Arda Güler'in maçtaki istatistikleri

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55 topla buluşma

2 asist

32/38 pas isabeti

2 anahtar pas

4/5 uzun pas

5 kazanılan mücadele

2 top kapma

RAYO VALLECANO 3-3 REAL MADRID

GOL: 4' Lopez, 36' Mumin, 39' Valverde, 45' Bellingham, 56' Rodrygo, 64' Palazon

İlk yarı sonucu: 2-2