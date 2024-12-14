Real Madrid, 6 gollü maçta liderlik fırsatını tepti! Arda Güler'den iki asist...

Güncelleme Tarihi:
İspanya LaLia 17. hafta maçında Rayo Vallecano ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Vallecas Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 bitti.
ARDA SANTRADA KALEYİ DENEDİ
Maçın başlama vuruşunu Bellingham'la yapan Arda Güler doğrudan kaleyi düşündü. Top üstten dışarı gitti.
👀Arda Güler maçın başlama vuruşunda kaleyi deniyorpic.twitter.com/vaCWwCVxit— Spor Arena (@sporarena) December 14, 2024
ŞOKE EDEN GOLLER
Maça hızlı başlayan taraf Rayo Vallecano oldu. Ev sahibi ekip 4. dakikada Lopez, 36. dakikada Mumin'in golleriyle 2-0'ı yakaladı.
ARDA'DAN ASİST, VALVERDE'DEN GOL
Beklenmedik şekilde 2-0 geriye düşen Real Madrid geri dönüş ateşini 39'ya yaktı. Arda Güler'in pasında ceza alanı dışında topu önüne alan Valverde'nin sert şutunda top ağlara gitti.
Arda Güler'den asist, Valverde'den füze 🚀pic.twitter.com/zjtxdiUgvX— Spor Arena (@sporarena) December 14, 2024
BELLINGHAM BERABERLİĞİ GETİRDİ
İlk yarı bitmeden Real Madrid eşitliği yakaladı. 45. dakikada Jude Bellingham'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
ARDA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI, SAKATLIĞI KORKUTTU
51. dakikada savunma arkasına sarkan Arda Güler'in kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Pozisyonda kaleciyle çarpışan milli yıldız bir süre yerde kaldı, daha sonra tedavisinin ardından oyuna devam etti.
Arda Güler'in golü ofsayta takıldı.— Spor Arena (@sporarena) December 14, 2024
Vuruş anında kaleciyle çarpışan milli futbolcu tedavisinin ardından oyuna devam ediyor.pic.twitter.com/tgOYeycw56
ARDA'DAN YİNE ASİST, BU KEZ GOL RODRYGO'DAN
İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid 56. dakikada öne geçmeyi başardı. Arda'nın bıraktığı topta ceza alanına girer girmez şut deneyen Rodrygo'nun vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.
Arda Güler👉Rodrygo👉⚽️— Spor Arena (@sporarena) December 14, 2024
Real Madrid, 2-0'dan geri döndü!pic.twitter.com/lR36edHhID
RAYO VALLECANO MAÇI BIRAKMADI
2-0 öndeyken 3-2 geriye düşen Rayo Vallecano 64. dakikada eşitliği buldu. Palazon'un golüyle skor yeniden dengeye geldi.
LİDERLİK FIRSATI KAÇTI
Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten Real Madrid, liderlik fırsatını tepmiş oldu. Rayo Vallecano ise puanını 20 yaptı.
ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ
Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir La Liga maçında iki asist yapan en genç futbolcu oldu.
Bu sezon ligde 13 maçta süre alan Arda Güler'in 1 golü ve 3 asisti bulunuyor.
79. dakikada yerini Ceballos'a bırakan Arda Güler'in maçtaki istatistikleri
55 topla buluşma
2 asist
32/38 pas isabeti
2 anahtar pas
4/5 uzun pas
5 kazanılan mücadele
2 top kapma
RAYO VALLECANO 3-3 REAL MADRID
GOL: 4' Lopez, 36' Mumin, 39' Valverde, 45' Bellingham, 56' Rodrygo, 64' Palazon
İlk yarı sonucu: 2-2