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Real Madrid, 6 gollü maçta liderlik fırsatını tepti! Arda Güler'den iki asist...

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#Real Madrid#Vallecano#La Liga
Real Madrid, 6 gollü maçta liderlik fırsatını tepti Arda Gülerden iki asist...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 00:55

İspanya LaLiga 17. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler iki asist yaparak tarihe geçti.

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İspanya LaLia 17. hafta maçında Rayo Vallecano ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Vallecas Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 bitti.

ARDA SANTRADA KALEYİ DENEDİ

Maçın başlama vuruşunu Bellingham'la yapan Arda Güler doğrudan kaleyi düşündü. Top üstten dışarı gitti.

ŞOKE EDEN GOLLER

Maça hızlı başlayan taraf Rayo Vallecano oldu. Ev sahibi ekip 4. dakikada Lopez, 36. dakikada Mumin'in golleriyle 2-0'ı yakaladı.

ARDA'DAN ASİST, VALVERDE'DEN GOL

Beklenmedik şekilde 2-0 geriye düşen Real Madrid geri dönüş ateşini 39'ya yaktı. Arda Güler'in pasında ceza alanı dışında topu önüne alan Valverde'nin sert şutunda top ağlara gitti.

BELLINGHAM BERABERLİĞİ GETİRDİ

İlk yarı bitmeden Real Madrid eşitliği yakaladı. 45. dakikada Jude Bellingham'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

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ARDA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI, SAKATLIĞI KORKUTTU

51. dakikada savunma arkasına sarkan Arda Güler'in kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Pozisyonda kaleciyle çarpışan milli yıldız bir süre yerde kaldı, daha sonra tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Real Madrid, 6 gollü maçta liderlik fırsatını tepti Arda Gülerden iki asist...

ARDA'DAN YİNE ASİST, BU KEZ GOL RODRYGO'DAN

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid 56. dakikada öne geçmeyi başardı. Arda'nın bıraktığı topta ceza alanına girer girmez şut deneyen Rodrygo'nun vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

RAYO VALLECANO MAÇI BIRAKMADI

2-0 öndeyken 3-2 geriye düşen Rayo Vallecano 64. dakikada eşitliği buldu. Palazon'un golüyle skor yeniden dengeye geldi.

LİDERLİK FIRSATI KAÇTI

Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten Real Madrid, liderlik fırsatını tepmiş oldu. Rayo Vallecano ise puanını 20 yaptı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir La Liga maçında iki asist yapan en genç futbolcu oldu.

Bu sezon ligde 13 maçta süre alan Arda Güler'in 1 golü ve 3 asisti bulunuyor.

79. dakikada yerini Ceballos'a bırakan Arda Güler'in maçtaki istatistikleri

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55 topla buluşma
2 asist
32/38 pas isabeti
2 anahtar pas
4/5 uzun pas
5 kazanılan mücadele
2 top kapma

RAYO VALLECANO 3-3 REAL MADRID

GOL: 4' Lopez, 36' Mumin, 39' Valverde, 45' Bellingham, 56' Rodrygo, 64' Palazon

İlk yarı sonucu: 2-2

 
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#Real Madrid#Vallecano#La Liga

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