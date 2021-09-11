Real Madrid 560 gün sonra Santiago Bernabeu'ya geri dönüyor

Real Madrid, 2019 Haziran ayından bu yana yenileme çalışmaları süren Santiago Bernabeu Stadı'na geri dönerek, Kovid-19 salgını kapsamında verilen izin kapsamında 25 bin futbolseverin karşısına çıkacak.

Santiago Bernabeu Stadı'nı yenilemek için yüzde 2,5 sabit faizle 30 yıllık 575 milyon euroluk kredi alan Real Madrid Kulübüne projenin toplam maliyeti 796,5 milyon euroyu bulacak.



-İşçilere maç bileti hediyesi

İspanyol kulübü, Celta maçına stadı hazır hale getirmek için özveriyle çalışan işçilere maç bileti hediye etti.

Bernabeu'daki tadilat çalışmalarına maçlardan 3-4 gün önce ara verileceği, diğer günler devam edeceği bildirildi. Stattaki yenileme çalışmalarının 2022 aralık ayında sona ermesi öngörülüyor.

Eflatun beyazlı takım, Bernabeu'da son maçını 1 Mart 2020 tarihinde Barcelona karşı oynamış ve 2-0 kazanmıştı.

La Liga'da 3. hafta sonunda Real Madrid 7 puanla ve averajla ilk sırada bulunurken, Celta ise 1 puanla 18. sırada yer alıyor.