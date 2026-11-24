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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Jose Mourinho'nun yönetimindeki Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven'ı konuk etti.

İspanyol devi, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PSV Eindhoven, 32. dakikada Ivan Perisic'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri ise 50. dakikada Federico Valverde, 60. dakikada Jude Bellingham, 64 ve 84. dakikalarda Kylian Mbappe ile 87. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

ARDA GÜLER'DEN İKİ ASİST

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 50. dakikada Federico Valverde'nin ve 64. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gollerin asistini yaptı.

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Performansıyla galibiyette önemli rol oynayan Arda Güler, 70. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Arda Güler oyundan alınırken Bernabeu'daki Real Madrid tribünleri ayağa kalkıp kendisini ayakta alkışladı.

Ardından takım arkadaşları, teknik heyet ve güvenlik görevlileriyle tek tek tokalaştı.

BU SEZON 8 ASİST YAPTI

21 yaşındaki milli futbolcu, PSV karşısındaki performansıyla bu sezon Real Madrid forması altında asist sayısını 8'e yükseltti.

Arda Güler, La Liga'da 3 gol ve 4 asist, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

REAL MADRID 5'TE 5 YAPTI

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan Real Madrid, puanını 15'e yükseltti. PSV Eindhoven ise 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Real Madrid, Arsenal deplasmanına gidecek. PSV Eindhoven ise sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.

Real Madrid, İspanya La Liga'da ise hafta sonunda sahasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.

🔥 Arda Güler bıraktı, Valverde bitirdi. https://t.co/DvET2H5JMn — Spor Arena (@sporarena) November 24, 2026