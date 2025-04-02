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Real Madrid 4-4 Real Sociedad maç özeti (İspanya Kral Kupası)

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#Real Madrid#Real Sociedad#İspanya Kral Kupası
Real Madrid 4-4 Real Sociedad maç özeti (İspanya Kral Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 01:36

Milli yıldızımız Arda Güler'in asist yaparak Real Madrid'e turu getirdiği maçta eflatun beyazlılar, Real Sociedad ile 4-4 berabere kaldı ve skor üstünlüğü sonrası adını finale yazdırdı.

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İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.

İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçın normal süresini 4-3 mağlup tamamladı.

Uzatmalara giden maçta 4-4'ü yakalayan Real Madrid, adını finale yazdırdı.

ARDA GÜLER DAMGA VURDU!

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, uzatma dakikalarının ikinci yarısında Rodrygo'nun 106. dakikada oyuna dahil oldu. Arda Güler, Antonio Rüdiger'in uzatma devresinin son bölümünde attığı golün asistini yaptı.

Mücadeleye iyi başlayan Real Sociedad, 16. dakikada Ander Barrenetxea ile öne geçti. Real Madrid, 30. dakikada Endrick'in kaydettiği golle soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi.

İkinci yarıda Real Madrid, 72. dakikada David Alaba'nın kendi kalesine ve 80. dakikada Mikel Oyarzabal'ın kaydettiği gollerle 3-1 geriye düştü.

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Mücadelenin kalan bölümünde baskısını arttıran ev sahibi ekip, 82. dakikada Jude Bellingham ile farkı bire indirdi. 86. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle beraberliği yakalayan Real Madrid, 90+3. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüne engel olamadı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca normal süresi 4-3 Real Sociedad'ın galibiyeti ile sona erdi.

Uzatmalara giden maçta son beş dakikaya girilirken kazanılan kornerde Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Antonio Rüdiger'in attığı gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Real Madrid 4-4 Real Sociedad maç özeti (İspanya Kral Kupası)
Real Madrid 4-4 Real Sociedad maç özeti (İspanya Kral Kupası)


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#Real Madrid#Real Sociedad#İspanya Kral Kupası

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