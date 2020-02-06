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Haber Giriş: 06.02.2020 - 22:56,Son Güncelleme:/

Real Madrid 3-4 Real Sociedad

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Real Madrid 3-4 Real Sociedad

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Sociedad'a 4-3 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

İspanya Kral Kupsaı çeyrek final maçında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçın ilk golü 22. dakikada Ödegaard ile konuk ekipten geldi. Socidad, 54 ve 56. dakikada Isak'ın kaydettiği gollerle skoru 3-0'a getirdi.

Real Madrid 59. dakikada Marcelo ile farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın 69. dakikada Mikel Merino ile durum 4-1'e geldi. Real Madrid 79. dakikada Vinicius Junior ile umutlandı. Son sözü 90+3. dakikada Nacho söyledi ve Real Sociedad, Real Madrid'i deplasmanda 4-3 mağlup ederek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Real Madrid 3-4 Real Sociedad

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