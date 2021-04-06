Real Madrid 3 - 1 Liverpool (Maç özeti)

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool'u konuk etti.

13 kezle Devler Ligi'ni en çok kazanan takım olan İspanyol ekibi, Liverpool karşısında üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 3-1 gibi net bir skorla galip ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

VINICIUS'U DURDURAMADILAR

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 27 ve 65. dakikalarda Vinicius Junior ve 36. dakikada Marco Asensio kaydetti. Liverpool'un tek sayısı ise, 51. dakikada Mohamed Salah'ın ayağından geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak 81 dakika sahada kaldı ve yerini Roberto Firmino'ya bıraktı.

İspanyol devi Real Madrid'in önemli bir avantaj elde ettiği eşleşmenin rövanşı 14 Nisan Çarşamba günü İngiltere'de Anfield Road'da oynanacak.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...