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Real Madrid 3-0 Real Valladolid (Arda Güler ilk 11'de başladı)

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#Real Madrid#Real Valladolid#Arda Güler
Real Madrid 3-0 Real Valladolid (Arda Güler ilk 11de başladı)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 17:50

İspanya LaLiga ikinci hafta maçında Real Madrid, Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti ve yeni sezonun ilk galibiyetini aldı. Milli yıldız Arda Güler maça ilk 11'de çıktı.

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İspanya LaLiga 2. hafta maçında Real Madrid ile Real Valladolid karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6'da Endrick attı.

Bu sonuçla son şampiyon puanını 4'e yükseltti. Valladolid ise 3 puanda kaldı.

ARDA GÜLER 69 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'de Arda Güler, ilk 11'de çıktığı mücadelede 69 dakika sahada kaldı.

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REAL MADRID 3-0 VALLADOLID

GOL: 50' Valverde, 88' Brahim Diaz, 90+6 Endrick

İlk yarı sonucu: 0-0

ARDA GÜLER 69'DA KENARA GELDİ

Real Madrid'de maça ilk 11'debaşlayan Arda Güler, 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr., Mbappe.

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Valladolid: Hein, Luis Perez, Eray Cömert, Boyomo, Rosa, Sanchez, Juric, Kike Perez, Machis, Meseguer Cavas, Marcos Andre.

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#Real Madrid#Real Valladolid#Arda Güler

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