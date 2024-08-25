Real Madrid 3-0 Real Valladolid (Arda Güler ilk 11'de başladı)

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İspanya LaLiga 2. hafta maçında Real Madrid ile Real Valladolid karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6'da Endrick attı.
Bu sonuçla son şampiyon puanını 4'e yükseltti. Valladolid ise 3 puanda kaldı.
ARDA GÜLER 69 DAKİKA SAHADA KALDI
Real Madrid'de Arda Güler, ilk 11'de çıktığı mücadelede 69 dakika sahada kaldı.
REAL MADRID 3-0 VALLADOLID
GOL: 50' Valverde, 88' Brahim Diaz, 90+6 Endrick
İlk yarı sonucu: 0-0
ARDA GÜLER 69'DA KENARA GELDİ
Real Madrid'de maça ilk 11'debaşlayan Arda Güler, 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr., Mbappe.
Valladolid: Hein, Luis Perez, Eray Cömert, Boyomo, Rosa, Sanchez, Juric, Kike Perez, Machis, Meseguer Cavas, Marcos Andre.