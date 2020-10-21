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Haber Giriş: 21.10.2020 - 20:36 | Son Güncelleme:

Real Madrid 2-3 Shakhtar(Maçın özeti)

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Real Madrid 2-3 Shakhtar(Maçın özeti)
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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya yenilgiyle başladı.

Real Madrid ile Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 29. dakikasında Lemos ile öne geçen Shakhtar, 33. dakikada Varane'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıda son sözü 42. dakikada Solomon söyledi ve Shakhtar skoru 3-0'a getirdi.

Real Madrid, 54. dakikada Modric ile farkı azaltırken 59. dakikada Vinicius ile umutlandı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu.

Madrid ekibinin 90+3. dakikada golü, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

Salzburg'da kazanan çıkmadı

A Grubu'ndaki mücadelede ise Avusturya'nın Salzburg takımı, sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 2-2 berabere kaldı.

Salzburg'un gollerini 45. dakikada Dominik Szoboszlai ve 50. dakikada Zlatko Junuzovic atarken, konuk ekibin golleri 19. dakikada Eder ve 75. dakikada Vitali Lisakovich'den geldi.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois; Mendy, Militao, Varane, Marcelo; Modric, Valverde, Casemiro; Asensio, Jovic, Rodrygo

Shakhtar: Trubin, Dodo, Khocholava, Bondar, Korniienko, Marlos, Maycon, Tete, Antonio, Solomon, Dentinho

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