Real Madrid 2-2 Fiorentina (Hazırlık Maçı) Arda Güler...

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Avusturya'da sürdüren Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid ile Fiorentina, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
İspanyol devi, 12. dakikada Endrick'in golüyle öne geçti. Eflatun-beyazlılar, 24. dakikada Alexis Ciria ile farkı ikiye çıkardı. Fiorentina, 41. dakikada Roberto Piccoli'nin golüyle devreye 2-1 geride girdi.
İtalyan ekibi, 58. dakikada Moise Kean'ın golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, yerini Lamını Fati'ye bıraktı.
Real Madrid bir sonraki hazırlık maçında 12 Ağustos'ta Deportivo ile karşılaşacak.