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Real Madrid 2-2 Fiorentina (Hazırlık Maçı) Arda Güler...

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#Real Madrid#Arda Güler#Jose Mourinho
Real Madrid 2-2 Fiorentina (Hazırlık Maçı) Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 20:51

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Real Madrid, İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina ile hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

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Avusturya'da sürdüren Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid ile Fiorentina, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

İspanyol devi, 12. dakikada Endrick'in golüyle öne geçti. Eflatun-beyazlılar, 24. dakikada Alexis Ciria ile farkı ikiye çıkardı. Fiorentina, 41. dakikada Roberto Piccoli'nin golüyle devreye 2-1 geride girdi.

İtalyan ekibi, 58. dakikada Moise Kean'ın golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, yerini Lamını Fati'ye bıraktı. 

Real Madrid bir sonraki hazırlık maçında 12 Ağustos'ta Deportivo ile karşılaşacak.

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#Real Madrid#Arda Güler#Jose Mourinho

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