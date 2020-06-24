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Haber Giriş: 24.06.2020 - 21:06,Son Güncelleme:

Real Madrid 2-0 Mallorca

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Real Madrid 2-0 Mallorca
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Real Madrid, La Liga'da 31. hafta maçında Mallorca'yı 2-0 mağlup etti ve lider Barcelona ile puanlarını eşitledi.

La Liga'da 31. haftada Real Madrid ile Mallorca kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 19. dakikasında Vincius Junior'ın golüyle öne geçen Real Madrid, Ramos'un 56. dakikada attığı frikikle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Mallorca'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 68 yaparak lider Barcelona ile aynı puana geldi. Mallorca ise 26 puanda kaldı.

Real Madrid 2-0 Mallorca

 

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