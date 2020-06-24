Real Madrid 2-0 Mallorca

La Liga'da 31. haftada Real Madrid ile Mallorca kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 19. dakikasında Vincius Junior'ın golüyle öne geçen Real Madrid, Ramos'un 56. dakikada attığı frikikle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Mallorca'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 68 yaparak lider Barcelona ile aynı puana geldi. Mallorca ise 26 puanda kaldı.