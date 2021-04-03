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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2021 - 19:56 | Son Güncelleme:

Real Madrid 2 - 0 Eibar (Maç özeti)

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Real Madrid 2 - 0 Eibar (Maç özeti)

La Liga'nın şampiyonluk adaylarından Real Madrid, 29. hafta mücadelesinde sahasında Eibar'ı 2-0'la geçti. Eflatun-beyazlılar, Liverpool ve Barcelona'yla oynayacakları maçlar öncesi moral depoladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 2-0 mağlup etti.

Real Madrid'in gollerini Marco Asensio (Dk. 41) ve Karim Benzema (Dk. 73) attı.

Eflatun-beyazlılarda sakat olan futbolcular Sergio Ramos, Dani Carvajal, Eden Hazard, Luka Modric ve Federico Valverde kadroda yer almadı.

ÖNCE DEVLER LİGİ, SONRA EL CLASICO

La Liga'da puanını 63'e çıkaran Madrid takımı bir maç fazlasıyla 2.'liğe yükseldi. Ligde kalma mücadelesi veren Eibar ise 23 puanla 19. sırada kaldı.

Zorlu bir haftaya girecek olan Madrid, 6 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, 10 Nisan'da da ligde Barcelona ile evinde oynayacak.

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