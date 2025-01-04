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Real Madrid, 10 kişiyle 1-0'dan geri döndü! Arda Güler...

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#Real Madrid#Arda Güler#La Liga
Real Madrid, 10 kişiyle 1-0dan geri döndü Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 01:15

Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta Valencia karşısında 10 kişiyle geri döndü ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler süre almadı.

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La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, Valencia'ya konuk oldu. Mestalla'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1 kazandı.

Valencia, 27. dakikada Hugo Duro ile öne geçerken 55. dakikada Bellingham penaltıdan yararlanamadı. Mbappe'nin 59. dakikada kaydettiği gol ise geçersiz sayıldı.

Real Madrid 79. dakikada Vinicius'un gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalırken 85. dakikada Luka Modric ile skoru eşitledi. Son sözü ise 90+6. dakikada Jude Bellingham söyledi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 43'e yükseldi. Valencia ise 12 puanda kaldı.

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#Real Madrid#Arda Güler#La Liga

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