Real Madrid 1 - 1 Chelsea (Maç özeti)

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Chelsea, 14. dakikada Christian Pulisic'in golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid bu gole, 29. dakikada Karim Benzema ile yanıt verdi.

Bu sonucun ardından İngiliz devi Chelsea, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı, 5 Mayıs Çarşamba akşamı İngiltere'de oynanacak.

BENZEMA VE PULUSIC TARİHE GEÇTİ

Real Madrid formasıyla son 14 maçında 13 kez ağları sarsan Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında Real Madrid'in efsane ismi Raul Gonzalez'i yakalayarak 71 golle 4. sıraya yükseldi.

Chelsea'de Christian Pulisic ise UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan ilk ABD'li oyuncu oldu. Pulisic, tüm turnuvalar dahilinde Real Madrid ağlarını sarsan yine ilk ABD'li futbolcu unvanını elde etti.

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