Real hüsrana uğradı, Arda Güler isyanı çıktı! Ancelotti'ye büyük tepki: Bu adam deli!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Milan'ı konuk eden Real Madrid, sahadan 3-1'lik skorla yenik ayrılırken ikinci yenilgisini aldı.

Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Lunin, Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy, Modric, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius ve Mbappe ilk 11'yle başlayan Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'i ise bir kez daha yedek başlattı.

OYUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ALAMADI

Sahasında ilk devreyi 2-1 geride kapatan Real Madrid'de ilk oyuncu değişikliği hakkını Eduardo Camavinga'dan yana kullanan Carlo Ancelotti, hem skoru hem oyunu lehlerine çeviremedi.

Real Madrid'in ilk yarıdaki etkisiz oyunu, müsabakanın ikinci yarısında da devam ederken Milan'ın attığı üçüncü gol sonrası işler daha da zorlaştı.

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DEĞİŞİKLİKLERİ TUTMADI

Arda Güler'i ısınmaya gönderen Ancelotti, tercihlerini milli yıldızımızdan yana kullanmazken Rodrygo, Dani Ceballos, Fran García ve Brahim Díaz'ı sahaya sürerek 5 değişiklik hakkını tamamladı.

ARDA GÜLER'İ KULÜBEYE HAPSETTİ

Eflatun beyazlılarda bu sezon toplam 11 maçta yalnızca 292 dakika süre bulabilen Arda Güler, son 5 maçta sadece 21 dakika forma alırken son iki maçta ise hiç süre almadı.

Arda Güler, forma giydiği kısa sürede başarılı bir performans sergilese de tercih edilmezken Carlo Ancelotti'nın Milan maçındaki kararları bardağı taşırdı.

İSPANYOLLAR İSYAN ETTİ

Takımın geride olmasına ve gol ihtiyacına rağmen değişiklik haklarını Arda'dan yana kullanmayan İtalyan teknik adam, Real Madridli taraftarların hedefi haline geldi.

Sosyal medyada Arda Güler lehine binlerce paylaşım yapan Real Madridli taraftarlar, Carlo Ancelotti'nin bu tutumunu çok sert ifadelerle eleştirdi.

Real Madrid'in Arda Güler'i bu şekilde elinde tutmasının mümkün olmadığını belirten İspanyol taraftarlar, Ancelotti'nin 19 yaşındaki yıldıza büyük haksızlık ettiği görüşünde birleşti.

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İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI:

- Kadronun en güçlü ikinci oyuncusu Valverde'yi çıkarıp, en güçlü oyuncu Arda Güler'i yedek kulübesinde tuttuğunuzu hayal edin.

- Sen Arda Güler'sin. Son Avrupa Kupası'nın en iyi oyuncularından biri, bir dünya mücevheri ve koçunuzun size ayırdığı birkaç dakikanın tüm avantajlarından yararlandınız. Bugün Ancelotti, Modric (39 yaşında), Tchouaméni ve Ceballos'u tercih etti.

- Arda Güler şu maçta nasıl oyuna girmez? Anlamsız yani...

- Çok üzgünüm Arda Güler, bu adam seni hiç beğenmiyor.

- Arda Güler'in gitmesi kaçınılmaz!

- Arda Güler'den önce Ceballos... Bu adam deli! Hiçbir şey anlamıyorum.

- Bu onun yaptığı lanet bir şaka.

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- Arda Güler'in yıldız oyuncu olabilmesi için ne yapması gerekiyor?

- Ancelotti, Ceballos'u Arda Güler'den önce mi aldı? Peki neden?

- Ancelotti, kendi iyiliğin için bugün Real Madrid'i terk et! Arda Güler'e ve Endrick'e yaptığın ayıp, hemen defol.

- Arda Güler tecritte olabilir mi?

- Ceballos değildi! Arda Güler'di, Arda Güler'di, Arda Güleeeeerrrrr! Her şey yanlış Carlo Ancelotti, her şey yanlış!

-Endrick, Rodrygo ve Arda Güler var ama Ancelotti, Ceballos'u mu tercih ediyor?