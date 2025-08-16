×
Real Betis’ten Antony transferi için forma kararı! ‘7 numara’ ayrıldı

Güncelleme Tarihi:

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 17:31

İspanya La Liga ekibi Real Betis’te geçtiğimiz sezon yarım dönem oynayan ve UEFA Konferans Ligi’nde finale çıkma başarısı gösteren Antony için yeni bir karar verildi. Fenerbahçe’nin de transfer listesinde olduğu bilinen Antony için 7 numara ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Real Betis’te 6 ay geçiren ve takımın yıldızı olan, bonservisi Manchester United’da bulunan Antony için İspanyol kulübünden yeni bir karar çıktı.

Buna göre Real Betis, Antony’nin takıma geri dönme ihtimaline karşın 7 numaralı formayı hiçbir futbolcunun giymesine izin vermedi.

Marca'nın haberine göre Real Betis Başkanı Angel Hero, Antony transferine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Transfer döneminin başından beri çalışıyoruz, karmaşık bir süreç. Çalışıyoruz ama mali sınırlarımıza ve dengeli kadromuza uyması gerekiyor. Eğer uygun olursa, anlaşma yaparız. Manchester United’ın da talep edeceği çok şey var.”

Betis, Antony için satın alma opsiyonluk kiralama teklifi yapacak ancak oyuncunun transfer piyasasındaki değerinin düşmesini bekliyor.

