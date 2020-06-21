Real Betis'te Joan Francesc Ferrer gönderildi

Real Betis Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Rubi" lakaplı Ferrer'e takıma bu zamana kadarki katkılardan dolayı teşekkür edilerek, yerine Alexis Trujillo'nun getirildiği bildirildi.

Futbolcu olduğu dönemde 7 sezon Real Betis formasını giyen Trujillo, 2016-2017 sezonunun son iki haftasında yeşil beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı.







Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı durdurulan La Liga'nın yaklaşık 3 ay aranın ardından 11 Haziran'da tekrar başlamasıyla şimdiye kadar 3 maç oynayan Real Betis, 2 yenilgi bir beraberlik aldı. Real Betis, 34 puanla 14. sırada bulunuyor.

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