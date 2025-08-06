Real Betis yarıştan çekildi, Ndidi adım adım Beşiktaş'a!

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Leicester City’nin Nijeryalı ön liberosu Wilfried Ndidi’ye talip olan Beşiktaş’a, İngiltere’den müjdeli haber geldi. Ndidi’ye talip olan Real Betis, Leicester City ile anlaşmaya varamayınca transferden vazgeçti.

Bu gelişmenin ardından, 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a transferi yolundaki en büyük engel ortadan kalkmış oldu.

Siyah beyazlı kulüp, Ndidi için Leicester City’ye 9.5 milyon Euro bonservis bedeli, futbolcuya da yılda 4 milyon Euro ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon İngiliz kulübünde 30 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 1 gol attı ve 5 de asist yaptı.