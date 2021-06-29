Real Betis ve Granada’nın Dorukhan Toköz düellosu

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz’ü transfer etmek için 2 İspanyol kulübü daha rekabet halinde.

Estadio Deportivo’da yer alan habere göre; adı Celta Vigo ile anılan Dorukhan Toköz için Real Betis ve Granada da devreye girdi.

Bonservisinin elinde olması transferi daha cazip hale getirirken, Guido, William Carvalho ve Guardado gibi isimlerin oynadığı Real Betis orta sahasına milli futbolcunun getireceği dinamizmin fark yaratacağı ifade edildi.

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Manchester City’den kiralanan Yangel herrera’yı transfer etmek konusunda başarısız olan Granada’nın ise bonservisi elinde olan Dorukhan Toköz’e ihtiyacı olduğu belirtildi.

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