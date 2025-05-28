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Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında olay!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Konferans Ligi#Chelsea#Real Betis
Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında olay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 00:35

Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı.

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UEFA Konferans Ligi finali öncesinde Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki final müsabakası için şehire gelen İngiliz ve İspanyol taraftarlar, UEFA etkinliklerinin yapıldığı Market Square'da karşı karşıya geldi.

Polonya polisinin önlem almasına rağmen taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis, yaşanan olaya ses bombasıyla müdahale ederken bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Olaylarda yaralananlara ilk müdahalelerini arkadaşları yaptı.

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#UEFA Konferans Ligi#Chelsea#Real Betis

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