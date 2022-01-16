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Real Betis - Sevilla derbisinde ortalık fena karıştı!

#İspanya#Real Betis#Sevilla
Real Betis - Sevilla derbisinde ortalık fena karıştı

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Real Betis - Sevilla maçında sahaya atılan yabancı madde oyuncuya isabet edince mücadele yarıda kaldı.

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Estadio Benito Villamarin'de oynanan maçın ilk yarısında sahaya atılan yabancı madde nedeniyle Sevilla'dan Joan Jordan bir süre sakatlık geçirdi.

Müsabaka Sevilla'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Real Betis 39. dakikada beraberlik golünü attı.

Gelen gol sonrasında Real Betis tribünlerinden sahaya yabancı cisimler yağdı.

Tribünlerden atılan maddenin Joan Jordan'a isabet etmesinin ardından İspanyol oyuncu bir süre acılar içinde yerde kaldı.

Sağlık görevlileri, Joan Jordan'a sahada müdahale ederken karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu ve iki takımın futbolcularını soyunma odasına gönderdi. 

Müsabaka yarıda kalırken maçla ilgili kararı federasyon verecek.

Real Betis - Sevilla derbisinde ortalık fena karıştı

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#İspanya#Real Betis#Sevilla

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