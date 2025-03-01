×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Betis – Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#Real Betis – Real Madrid#Real Betis – Real Madrid Hangi Kanalda#Arda Güler
Real Betis – Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 18:55

İspanya La Liga’da bu akşam Real Betis – Real Madrid maçı ön plana çıkıyor. La Liga 26. haftada Real Betis deplasmanına çıkacak Real Madrid sahadan galip ayrılmak için var gücüyle mücadele edecek. La Liga’da ezeli rakibi Barcelona ile birlikte 54 puana sahip olan eflatun beyazlılar averaj sebebiyle 2. sırada bulunuyor. Son dönemde pek fazla forma şansı bulamayan milli yıldızımız Arda Güler’in karşılaşmada yer alıp almayacağı da merak konusu oldu. Peki, Real Betis – Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

Haberin Devamı

Real Betis – Real Madrid maçı sporseverler tarafından takip ediliyor. İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Betis bu akşam evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Son dönemde Arda Güler’in forma şansı bulamaması bazı tepkilere yol açtı. Milli futbolcu Arda Güler'in Real Betis maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Carlo Ancelotti’den yeteri kadar forma alamadığı için hakkında sık sık ayrılık haberleri çıkan Arda Güler ile transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Peki, Real Betis – Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

REAL BETİS – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Betis- Real Madrid maçı 1 Mart Cumartesi yani bu akşam saat 20.30'da oynanacak. Estadio Benio'da oynanacak kritik mücadele S Sport Plus ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.

REAL BETİS – REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Haberin Devamı

Real Betis: Adrian; Sabaly, Bartra, Llorente, Rodriguez; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, J Rodriguez; Hernandez

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Modric, Valverde; Rodrygo, Mbappe, Vinicius

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen Arda Güler 3 gol, 5 asist yaptı. Son zamanlarda forma şansı bulamayan Arda Güler için Ancelotti "İyi ve oynamaya hazır." dedi. Fakat Arda Güler'in maçta ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Betis – Real Madrid#Real Betis – Real Madrid Hangi Kanalda#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!