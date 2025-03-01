Real Betis – Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

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Real Betis – Real Madrid maçı sporseverler tarafından takip ediliyor. İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Betis bu akşam evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Son dönemde Arda Güler’in forma şansı bulamaması bazı tepkilere yol açtı. Milli futbolcu Arda Güler'in Real Betis maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Carlo Ancelotti’den yeteri kadar forma alamadığı için hakkında sık sık ayrılık haberleri çıkan Arda Güler ile transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Peki, Real Betis – Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

REAL BETİS – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Betis- Real Madrid maçı 1 Mart Cumartesi yani bu akşam saat 20.30'da oynanacak. Estadio Benio'da oynanacak kritik mücadele S Sport Plus ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.

REAL BETİS – REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

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Real Betis: Adrian; Sabaly, Bartra, Llorente, Rodriguez; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, J Rodriguez; Hernandez

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Modric, Valverde; Rodrygo, Mbappe, Vinicius

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen Arda Güler 3 gol, 5 asist yaptı. Son zamanlarda forma şansı bulamayan Arda Güler için Ancelotti "İyi ve oynamaya hazır." dedi. Fakat Arda Güler'in maçta ilk 11'de yer alması beklenmiyor.