Real Betis, Fenerbahçe'den Amrabat'ın bonservisini istiyor! Transfer için 3 şart

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe’den kiralık olarak Real Betis’e transfer olan Sofyan Amrabat, Manuel Pellegrini’nin orta saha kurgusuna kısa sürede uyum sağlayarak güven veren bir isim haline geldi.

29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu, bu sezon Betis formasıyla 9 resmi maçta görev aldı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

ZOR BİR PAZARLIK SÜRECİ BEKLİYOR

Bununla beraber, Betis’in sezon sonunda Amrabat’ı bonservisiyle kadrosuna katma planı bir dizi engelle karşı karşıya. Öncelikle, kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu da Betis’in doğrudan Fenerbahçe ile masaya oturması gerektiği anlamına geliyor.

İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe’nin yaklaşık 12 milyon euro bonservis talep ettiği biliniyor. Bu rakam, mali açıdan sıkıntıları olan Betis için oldukça yüksek. Transferin gerçekleşmesi için fiyatın ciddi şekilde düşürülmesi gerekiyor.

MAAŞ SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Bir diğer kritik konu ise maaş. Amrabat, Fenerbahçe’de yıllık 5 milyon euro kazanıyordu. Betis’in bu rakamları karşılaması mümkün değil. İspanyol ekibinin kadroda tutmak istediği Amrabat’ın burada kalabilmesi için ciddi bir maaş indirimi kabul etmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ANAHTAR ROL OYNUYOR

Transferin kaderini belirleyecek en önemli şart Betis’in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alması. Eğer Betis Devler Ligi'ne kalırsa:

- Gelirleri önemli ölçüde artacak

- Finansal hareket alanı genişleyecek

- Amrabat’ı sportif anlamda ikna etme şansı da yükselecek

Sofyan Amrabat'ın, Haziran 2028’e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Kariyerine Betis'te devam etmek istiyor, Pellegrini de onu takımda görmekte ısrarcı. Fakat bunun gerçekleşmesi için Betis’in hem Fenerbahçe’yi ikna etmesi, hem maaş dengesini kurması, hem de Şampiyonlar Ligi vizesi alması gerekiyor.

