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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2020 - 17:01,Son Güncelleme:/

RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı ertelendi!

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RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı ertelendi!
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Eintracht Frankfurt, saatte 120 km hıza ulaşan rüzgar sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynayacakları RB Salzburg maçının ertelendiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam saat 23.00'da oynanması gereken RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Eintracht Frankfurt kulübünden yapılan resmi açıklamada, saatte 120 km hıza oluşan rüzgar sebebiyle RB Salzburg müsabakasının resmen ertelendiği duyuruldu.

RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçını yeni tarihi ve saatine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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