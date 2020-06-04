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DHA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 21:44,Son Güncelleme:

RB Leipzig’in yıldızı Timo Werner, Chelsea yolcusu

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RB Leipzig’in yıldızı Timo Werner, Chelsea yolcusu
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’a transfer olacağı söylentileriyle anılan Alman yıldız Timo Werner’in, kararını Chelsea’den yana kullandığı belirtildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig’te forma giyen yıldız forvet oyuncusu Timo Werner, tercihini İngiliz kulübü Chelsea’den yana verdi.

Alman gazetesi Bild’in internet sitesinde yer verdiği bir haberde, "Timo Werner kararını verdi. Leipzig yerine Londra, Liverpool yerine de Chelsea. RB Leipzig’in yıldız oyuncusu Timo Werner, Jürgen Klopp’un başında bulunduğu Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’nde oynama yerine, Liverpool’un ligdeki rakibi Chelsea’den yana tercihini kullandı ifadeleri yer aldı.

24 yaşındaki Timo Werner’in RB Leipzig ile 2023’e kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan gazete, mevcut sözleşmeden çıkış için 60 milyon Euro’nun söz konusu olduğunu ve Timo Werner’in 15 Haziran’a kadar kesin kararını vermesi gerektiğini aktardı.

RB Leipzig Kulübü’ne bugün gelen Timo Werner’in menajeri Karlheinz Förster’in Bild’in transferle ilgili sorularını cevapsız bıraktığı belirtilirken, "Oyuncunun Chelsea ile kaç yıllığına anlaşma sağladığı açıklanmadı" denildi

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