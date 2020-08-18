RB Leipzig PSG maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? RB Leipzig PSG maçı istatistik bilgileri

RB Leipzig PSG maçı ile bu akşam iki ekip Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi canlı yayın bilgileri için sürpriz bir bilgi de geldi.. Peki RB Leipzig PSG maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte detaylar

Bugüne kadar Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla karşılaştığı üç eşleşmede de turu geçmeyi başaran PSG, son olarak bu sezon ikinci turda Borussia Dortmund'u eledi. PSG, Milan'a toplamda 3-0'lık skorla elendiği 1994/95'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale ulaştı. Turnuvada buraya gelebilen yedi Fransız takımından sadece biri finale yükselebildi.

RB Leipzig PSG maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

RB Leipzig PSG maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ve beIN Haber kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Son 33 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan PSG, turnuva rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor. Fransız ekibine gol izni vermeyen son takım, 2015/16 çeyrek finalinde Manchester City olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi maçı kaybetmeyen RB Leipzig, ilk sekiz karşılaşmada dört yenilgi almıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son altı maçta altı gole doğrudan katkı sağlayan Marcel Sabitzer, RB Leipzig'i çeyrek final eşleşmesinde Atletico Madrid karşısında öne geçiren golün asistini yapmıştı.

33 yaşındaki RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen en genç teknik adam olan Didier Deschamps'ın rekorunu kırmak için sahaya çıkıyor.

İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı 2013/14 sezonundan bu yana turnuvada en fazla asist yapan oyuncu Neymar. PSG forveti Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı sezonu yaşıyor. Fransız oyuncu, bu sezon sahada kaldığı her 48 dakikada bir gol katkısı yapmayı başardı.