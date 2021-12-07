RB Leipzig Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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İngiliz takımlarıyla oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden RB Leipzig, daha önceki dört karşılaşmanın üçünü kazandı. Almanya temsilcilerine konuk olduğu son altı Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Manchester City, son dört karşılaşmada rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç iç saha maçını kazanamayan RB Leipzig, önceki altı karşılaşmada mağlup olmamıştı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç başına en yüksek gol beklentisi yakalayan takım Manchester City; RB Leipzig ise bu alanda dördüncü sırada yer alıyor. İki takım şu ana kadar rakip filelere toplam 30 gol gönderdi. 2021/22 Şampiyonlar Ligi sezonunda Sebastien Haller'in ardından akan oyunda en fazla golle sonuçlanan pas dizisine dahil olan oyuncu Christopher Nkunku. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City forması giyen hiçbir oyuncu Joao Cancelo'dan daha fazla şut pası vermedi ve asist yapmadı. Manchester City ile oynanan ilk maçta hat-trick yapan Christopher Nkunku, Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz ekibine karşı bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

RB LEİPZİG MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

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RB Leipzig Manchester City maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.