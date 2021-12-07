RB Leipzig 2 - 1 Manchester City (Maç özeti ve goller)

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Manchester City, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaştı.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İngiliz ekibi, Alman rakibine karşı istediğini alamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Leipzig'e galibiyeti, 24. dakikada Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva'nın golleri getirdi. Manchester City'nin tek sayısı, 76. dakikada Riyad Mahrez'den geldi.

Bu sonuçla Manchester City, grubu 12 puanla tamamladı. Leipzig ise 7 puanla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.