MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriRB Leipzig 1 - 4 Bayern Münih (Maç özeti)
GeriFutbol RB Leipzig 1 - 4 Bayern Münih (Maç özeti)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.09.2021 - 22:46 | Son Güncelleme:

RB Leipzig 1 - 4 Bayern Münih (Maç özeti)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
RB Leipzig 1 - 4 Bayern Münih (Maç özeti)

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih deplasmanda Leipzig’i 4-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 4. haftasında Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu.

Bavyera ekibi 12. dakikada Robert Lewandowski’nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 47. dakikada Jamal Musiala ve 54. dakikada Leroy Sane’nin golleriyle skoru 3-0 yaptı.

Leipzig 58. dakikada Konrad Laimer’in topu filelere göndermesiyle durumu 3-1’e getirdi.

Bayern Münih 90 2. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bavyera takımı bu galibiyetle puanını 10’a çıkartırken Leipzig bu sezon üçüncü mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi