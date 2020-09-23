Razer'ın yeni kablosuz çevre birimleri açıklandı!

Razer’ın Çevre Birimleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, "Her yeni bir ürün piyasaya sürdüğümüzde, pek çok hayran aynı ürünün bir de kablosuz sürümünü istiyor" dedi. "Sektör lideri Razer HyperSpeed Kablosuz teknolojisini en popüler üç oyun çevre birimlerimize getirerek, topluluğumuzun ‘tamamen kablosuz bir set’ isteğini, oyun performansından ödün vermeden yanıtlıyoruz."

Razer’ın HyperSpeed Wireless teknolojisi, iletim hızlarını ve kararlılığı artırmak için optimize edilmiş veri protokolleri ve Uyarlanabilir Frekans Teknolojisi'ni (Adaptive Frequency Technology) kullanarak 195 μs'lik en düşük kablosuz gecikme süresini, diğer kablosuz teknolojilerden %25 daha hızlı sunar. Dünyanın dört bir yanındaki espor oyuncuları tarafından test edilen ve güvenilen Razer HyperSpeed özellikli fareler sonrası Razer HyperSpeed teknolojisi şimdi de Razer'ın amiral gemisi espor kulaklığına ve en popüler oyun klavyesine de geliyor.

RAZER BLACKSHARK V2 PRO – ESPORT’UN SESİ ZİNCİRLERİNİ KIRDI

Razer BlackShark V2 Pro, yakın zamanda piyasaya sürülen Razer BlackShark V2'de bulunan ses ve mikrofon teknolojisindeki oyunun kurallarını değiştiren gelişmeleri alarak bunları yeni bir mikrofon muhafazası ve ek hoparlör bölmesiyle geliştiriyor. Razer HyperSpeed Wireless teknolojisi ile güçlendirilen kulaklık, 24 saate kadar pil ömrü ve 12 metre kablosuz menzil ile düşük gecikmeli kablosuz oyunlar için kayıpsız, sürükleyici ses sunuyor.

Razer BlackShark V2 Pro, birçok ödüllü Razer BlackShark V2'de piyasaya sürülen aynı Razer™ TriForce Titanium 50mm Sürücüler'i kullanıyor. Şimdi ise ek bir hoparlör bölmesiyle Razer BlackShark V2 Pro, daha net tizler, zengin bir orta aralık ve güçlü bas için ayrı ayrı ayarlanmış yüksek, orta ve düşük aralık frekansları ile daha da parlak, daha net ses sunuyor. Oyun Profilleri ile THX® Spatial Audio ile tamamlanan ve oyunculara rekabet avantajı sağlayan 360 derece çevreleyici ses özelliği ile gelen Razer BlackShark V2 Pro, en "net" kablosuz espor kulaklığıdır.

Tamamen yeni 9.9mm Razer™ HyperClear Supercardioid mikrofon içeren Razer BlackShark V2 Pro, savaşın ortasında bile takım iletişimleri için ultra net ses kalitesi sunar. İyileştirilmiş ses yalıtımı, arkadan ve yandan gelen ortam gürültüsüne ekstra engel, daha düşük frekans tepkisi için artırılmış hassasiyet ve arttırılmış netlik ile doğru ses alımı için optimize edilmiş bir konum takım arkadaşlarınızın söylediğiniz her kelimeyi duymasını sağlayacak.

Uzun oyun seansları ve kesintisiz atmosfer için, 320 gramlık Razer BlackShark V2 Pro hafif ancak dayanıklıdır. İstenmeyen harici sesleri engelleyen, mükemmel pasif gürültü izolasyonu için yumuşak deri kaplı kulak yastıkları ile kapalı bir kulaklık tasarımına sahiptir. Kulaklığın sıkıştırma kuvvetini büyük ölçüde azaltmak adına; hafızalı ultra yumuşak köpükle donatılmış kulak yastıkları ve kafa bandı, temas noktalarında ter ve ısı oluşumunu azaltan, nefes alabilen bir dokuma olan FlowKnit kumaşından oluşturulmuştur. Bu güçlü kombinasyon, Razer BlackShark V2 Pro'yu en iyi kablosuz oyun kulaklığı yapar.

RAZER DEATHADDER V2 PRO – BENZERSİZ ERGONOMİ ZİNCİRLERİNİ KIRDI

İlk olarak 2006 yılında piyasaya sürülen ve dünya çapında 10 milyondan fazla satmış, beğenilen DeathAdder, dünya çapında espor sporcularının güvendiği, Razer’in en popüler oyun fare serisidir. DeathAdder'ın benzersiz ergonomik şeklini koruyan farelerin kralı, sonunda beklenen Razer HyperSpeed Wireless teknolojisine de kavuştu.

DeathAdder V2 Pro; 120 saate kadar pil ömürlü Bluetooth, ultra düşük gecikme için 70 saate kadar ömürlü Razer HyperSpeed Wireless veya kullanıcıların şarj sırasında oyun oynamaya devam edebilmeleri için Razer™ Speedflex kablo olmak ile toplamda 3 bağlantı modu sunarken sadece 88 gramlık orta ağırlıklı tasarıma sahiptir.

DeathAdder V2 Pro'nun içinde, istenmeyen çift tıklama riskini engelleyen, daha canlı dokunsal tıklamalar için yeni yükseltilmiş 2. nesil Razer Optik Fare Anahtarları bulunur. Ultra hızlı ve güvenilir olan bu optik anahtarlar, 70 milyon tıklama ile piyasadaki en yüksek ömürlü oyun faresi olan derecelendirilmiştir.

DeathAdder V2 Pro'nun 8 programlanabilir tuşunun her biri Razer Synapse 3 aracılığıyla özelleştirilebilirken, her yerde anında erişebileceğiniz 5 adede kadar da yerleşik bellek profili depolar. DeathAdder V2 Pro ayrıca, RGB savaş istasyonunuz için mükemmel bir aksesuar olan Razer Mouse Dock Chroma (ayrı satılır) ile de şarj için uyumludur. Akıllı Razer Focus+ 20K DPI Optik Sensör, enjeksiyon kalıplı yan kısımlar ve %100 PTFE fare ayakları ile birlikte DeathAdder V2 Pro, ciddi oyuncular için tartışmasız bir seçimdir.

RAZER BLACKWIDOW V3 PRO – KANITLANMIŞ BİR EFSANE ZİNCİRLERİNİ KIRDI

BlackWidow V3 Pro, dünyaca ünlü BlackWidow ailesinin en yeni üyesi ve Razers'ın ilk kablosuz oyun klavyesidir. Şimdi Razer HyperSpeed Kablosuz Teknolojisi ile silahlandırılmış Razer BlackWidow V3 Pro; 200 saate kadar pil ömrü, geliştirilmiş Razer Mekanik Anahtarları ve Doubleshot ABS tuş başlıkları ile BlackWidow ailesinin mirasını kablosuz bir oyun kurulumuna getiriyor.

BlackWidow V3 Pro, daha parlak Razer Chroma™ RGB için yeni şeffaf anahtar muhafazası ile geliştirilmiş Razer Mekanik Anahtarlara sahiptir. Razer Sarı Mekanik Anahtarlar, her tuştaki silikon ses sönümleyicileriyle artık daha sessiz bir oyun deneyimi sunar. Sürekli kullanımdan kaynaklanan aşınmaya karşı son derece dirençli, geliştirilmiş Doubleshot ABS tuş başlıkları (key caps) ile her anahtar, en sert savaşlarda güvenilir, hızlı tepkime sağlayan 80 milyon tuş vuruş ömrü ile derecelendirilmiştir.

BlackWidow V3 Pro, sağlam, dayanıklı bir alüminyum çerçeve ile birlikte gelir. Çok işlevli dijital kadranı ile özel ortam tuşlarına ve uzun süreli oyun ve yazma konforu için yumuşak bilek dayanağına sahiptir. Yan taraftaki tuş ile üç bağlantı modu içeren BlackWidow V3 Pro; Razer HyperSpeed Wireless üzerinden, çıkarılabilir USB-C kablosuyla veya Bluetooth aracılığıyla (3 cihaza kadar) birden fazla cihaza bağlanıp eşleştirilebilir. Bu da onu gelmiş geçmiş en çok yönlü BlackWidow yapar.

RAZER BLACKSHARK V2 PRO – Teknik Özellikler

Kulaklıklar

Frekans tepkisi: 12 Hz - 28 kHz

Empedans: 32 Ω @ 1 kHz

Hassasiyet (@ 1 kHz): 100dBSPL / mW, 1KHz

Sürücüler: Özelleştirilmiş Dinamik 50 mm Sürücü

İç kulak kabı çapı: 65 x 40 mm / 2,56 x 1,57 inç

Bağlantı türü: 2,4 GHz kablosuz ve 3,5 mm

Pil Ömrü: Yaklaşık 24 saat

Kablo uzunluğu: 1,3 m / 4,27 ft.

Yaklaşık ağırlık: 320g / 0.71lbs

Oval kulak yastıkları: Nefes alabilen hafızalı köpük yastıklar

THX® Uzamsal Ses

Mikrofon

Frekans tepkisi: 100 Hz- 10 kHz

Sinyal-gürültü oranı: ≥ 60 dB

Hassasiyet (@ 1 kHz): -42 ± 3 dB

Ses alma şekli: Tek Yönlü- Süper Kardioid

Kulaklık üstü kontrol tuşları

Sesi aç ve kapat tuşu

Mikrofon sesini açma / kapama tuşu

Razer Synapse 3 aracılığıyla gelişmiş ses ve mikrofon kontrolleri:

Mikrofon sesi

Mikrofon güçlendirme

Ses kapısı

Mikrofon ekolayzer

Hacim normalleştirme

Ses netliği

Ortam gürültüsü azaltma

Ses Kullanımı

3,5 mm ses jakı olan cihazlar

USB bağlantı noktasına sahip cihazlar

DEATHADDER V2 PRO – Teknik Özellikler

%99,6 çözünürlük doğruluğuna sahip gerçek 20.000 DPI Focus + optik sensör

Saniyede 650 inç (IPS) / 50 G hızlanma

Gelişmiş Kalkış / İniş mesafesi özelleştirmesi

70 milyon tıklama ile derecelendirilmiş Razer™ Optik Fare Anahtarları

Çift kablosuz- Razer HyperSpeed (2.4Ghz) ve BLE

(7 + 1) bağımsız programlanabilir düğmeler

%100 PTFE fare ayağı (0,8 mm kalınlığında)

Dokulu yan tutuşlara sahip ergonomik sağ el tasarımı.

Oyuncu sınıfı dokunsal kaydırma tekerleği

Anında Hassasiyet Ayarı (Varsayılan aşamalar: 400/800/1600/3200/6400)

Gelişmiş yerleşik bellek (4 + 1 profil)

Razer Synapse 3 desteği

Gerçek 16,8 milyon özelleştirilebilir renk seçeneğine sahip Razer Chroma™ RGB

Cihazlar arası renk senkronizasyonu

Şarj ve kablolu kullanım için 1,8 m Speedflex kablosu

Razer Mouse dock Chroma uyumlu (ayrı satılır)

Pil Ömrü: Razer HyperSpeed kablosuz ile yaklaşık 70 saat, BLE ile 120 saat (ışıksız kullanım, pil ömrü kullanım ayarlarına bağlıdır)

Yaklaşık boyut: 127,0 mm (Uzunluk) x 61,7 mm (Kavrama Genişliği) x 42,7 mm (Yükseklik)

Yaklaşık ağırlık: 88 g (dongle hariç)

Xbox One ile uyumlu

BLACKWIDOW V3 PRO – Teknik Özellikler