RAZER’dan yeni webcam: KIYO PRO

Evden çalışmanın artık profesyonel yaşamın büyük bir parçası olduğu düşünüldüğünde, video görüşmelerinde daha iyi görüntü kalitesi talebi her zamankinden daha fazla. Yerleşik dizüstü bilgisayar kameraları, profesyonel görünümlü konferans görüşmeleri için çözünürlük ve çerçeve hızından yoksundur ve çoğu web kamerası, profesyonel bir sunumu etkileyebilecek loş, bulanık bir video görüntüsü vererek idealden daha az ışıkla başa çıkmakta zorlanır. Kiyo Pro, bu sorunları yüksek performanslı Uyarlanabilir Işık Sensörü ile çözerek neredeyse her türlü aydınlatma koşulunda üstün görüntüleme sağlar.

Razer Çevre Birimleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, "Hem video konferanslarda hem de yayınlarda, her türlü aydınlatma koşulunda pürüzsüz ve kristal netliğinde video kalitesi, sürecin hayati bir parçası" dedi. "Muhteşem düşük ışık performansı ile Kiyo Pro; gerek müşterilerini ve meslektaşlarını etkilemeyi amaçlayan evden çalışan kitle, gerekse parlak, canlı bir görüntü ile izleyicilerini eğlendirmek isteyen yayıncılar için ideal bir kamera."

Gelişmiş Görüntüleme. Mutlak Doğruluk.

Yeni Kiyo Pro'nun kalbinde, STARVIS teknolojisine sahip gelişmiş Tip 1/2.8 CMOS sensör bulunmaktadır. STARVIS, güvenlik kameralarının CMOS sensörlerinde kullanılan ve kızılötesi ışık bölgelerinden yüksek kaliteli görüntüler oluşturulmasına imkan sağlayan arkadan aydınlatmalı bir piksel teknolojisidir. Bu teknolojisi sayesinde Kiyo Pro ile yapılan video konferans görüşmeleri; loş odalar, sert aydınlatma, arkadan aydınlatma veya sadece ekran aydınlatması gibi çeşitli tipik evden çalışma aydınlatma koşullarında bile sürekli olarak parlak ve net bir görüntüye sahip olacak.

Kiyo Pro, eşsiz görüntü doğruluğu ve ayrıntı için sıkıştırılmamış tam HD 1080p 60FPS görüntüleme kapasitesine sahiptir. HDR 30FPS modu, dinamik aralığı artırarak anında yüksek veya düşük ışığa maruz kalan alanları düzeltir. Ekrandaki kişi arkadan aydınlatıldığında yüzünün daha net görünmesini sağlamak için tüm görüntü boyunca canlı renkler oluşturulur ve karanlık bölgeler aydınlatılır.

Kiyo Pro'daki geniş açılı lens; 103°, 90° veya 80°'lik üç görüş alanı seçeneği sunar. Bu da onu video konferanslar veya yayınlar için ideal hale getirir. 103° açı; Kiyo Pro'nun karşısında birden fazla kişi varken yapılan video görüşmelerinde herkesi görüntüye dahil ederken, Twitch veya YouTube yayınlarını seyreden izleyicilerin canlı etkinlikleri net bir şekilde görmesine izin verecek kadar geniştir. 80° açı ise konferanslarda profesyonel vizörden görünüm veya oyun yayınlarında çekici bir yüz kamerası için mükemmeldir.

Esnek ve hızlı

Kiyo Pro, herhangi bir kurulum ve duruma uyum sağlamak için bir dizi ekstra özelliğe sahiptir. Monitör, masa üstü veya tripod montajı için esnek montaj seçeneklerine sahip Kiyo Pro, kullanılacağı alan ne kadar dar olursa olsun bir yayın kamerası olarak mükemmel bir şekilde konumlandırılabilir. Geniş görüntü alanı ve tripod montajı, Kiyo Pro'yu grup konferans aramaları için ideal hale getirirken 16 bit, çok yönlü stereo mikrofon dizisi, tüm katılımcıların seslerinin alınmasını sağlar.

Maksimum sıkıştırılmamış video performansı için Kiyo Pro, 5 GB/sn'lik bir sinyal iletmek için USB 3.0 bağlantısı kullanır. Hem merceği korumak hem de kullanılmadığı zaman kullanıcı gizliliğini sağlamak için mercek üstünde ayrı bir gizlilik kapağı bulunmaktadır.

KIYO PRO

Kamera Özellikleri

Bağlantı türü: USB3.0

Görüntü çözünürlüğü: 2,1 Megapiksel

Video Çözünürlüğü: 1080p@ 60/30/24FPS, 720p@ 60FPS, 480p@ 30FPS, 360p@ 30FPS

Video kodlama: H.264 codec bileşeni

Hareketsiz Görüntü Çözünürlüğü: 1920x1080

Görüntü Kalitesi Ayarlarını Özelleştirme: Evet

Diyagonal Görüş Alanı (FOV): 103°, 90°, 80°

Odak Türü: Otomatik

Montaj Seçenekleri: L-şekilli bağlantı ve Tripod (Kutuya dahil değil)

Kablo Uzunluğu: 1,5 metre örgülü kablo

Mikrofon Özellikleri

Kanallar: Stereo

Ses Codec'i: 16bit 48KHz

Kutup desenleri: Çok yönlü

Hassasiyet: -38dB

Sistem gereksinimleri