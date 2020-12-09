RAZER Yeni THX Sertifikalı Hammerhead True Wireless Pro Kulaklığını Duyurdu

Hayranların favorisi standart Hammerhead True Wireless kulaklıklarda olduğu gibi, Pro modeli de kullanışlı dokunmatik kontroller ve ses yardımı uyumluluğu, özelleştirilmiş düşük gecikmeli Bluetooth bağlantısı ve şarj kutusu ile daha uzun pil ömrü sunuyor. Kulak içi tasarım ve hafızalı köpük özellikli Comply™ kulak uçlarının dahil edilmesi ile gelişmiş gürültü yalıtımı sayesinde rahat ve güvenli kulak uyumu garanti edilir. Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları ayrıca ter ve su sıçramasına karşı koruma konusunda IPX4 olarak derecelendirilmiştir.

Razer'ın Çevre Birimleri Satış ve Pazarlama Müdürü John Moore, "Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları, kaliteli ses ve özelleştirilebilir uyum isteyen günlük kullanıcılar ve mobil oyuncular için üstün bir mobil aksesuar" şeklinde yorumladı. "Kullanıcılar; filmler, müzikler, oyunlar, sesli ve görüntülü aramalar için tümü cebinize sığan küçük bir pakette mükemmel uyum, birinci sınıf ses ve kesintisiz düşük gecikmenin keyfini çıkaracak."

Kesintisiz bir deneyim için gelişmiş hibrit Aktif Gürültü Engelleme

Hammerhead True Wireless Pro, gelişmiş bir pasif gürültü izolasyon çözümü ile aynı anda ters ses dalgaları oluşturarak hem harici hem de istenmeyen dahili gürültüyü etkisiz hale getirmek adına hibrit ANC kullanır. Bu özellik, sesi kristal netliğinde sunmak için iki harici (ileri beslemeli) ve iki dahili (geri besleme) mikrofon birleştirerek elde edildi.

THX® Sertifikalı Ses

THX Sertifikasyonunun katı gereksinimlerini karşılamak için, frekans aralığı ve tepki derecesi gibi ince ayrıntılar değerlendirilir ve cihaz, yüksek ses seviyelerinde sıfır bozulma ile net, ayrıntılı vokaller ve derin etkili baslar sunabilmelidir. Sertifika süreci ayrıca kulaklıklarda mükemmel ses yalıtımı gerektirir, bu da Hammerhead True Wireless Pro'nun kulak içi tasarımla daha sıkı oturması adına uyguladığı işlemle gerçekleşmiştir. Özelleştirilmiş rahatlık veya akustik seçenekleri; Comply black premium köpük kulaklık uçları ya da çeşitli boyut ve malzemelerde bulunan altı set silikon uçtan biriyle sağlanır.

THX Sertifikasyonu başkanı Peter Vasay, "Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları, THX Sertifikasyonunun altın mührünü elde ederek Razer Opus kulaklıklara katılıyor" dedi. "Müzik, oyun ve filmler için mükemmel, zengin, dengeli bir ses alanı, net vokaller ve derin etkili bas özellikleri içeren yüksek kaliteli bir ses deneyimi sağlamak adına kulaklıkları değerlendirip optimize ediyoruz."

Düşük gecikmeli kablosuz ses

Razer Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları, 10 mm sürücüleri ve 20-20 kHz frekans tepkisiyle mobil oyunlar, filmler ve müzikler için geniş bir ses ortamı sunar. Dokunarak etkinleştirilen Oyun Modu, özelleştirilmiş Bluetooth 5.1 bağlantısı, oyun sırasında gecikmeyi sadece 60 ms'ye düşürür. Böylece kullanıcılar daha senkronize ses ve video sunarak %50'den fazla daha hızlı tepki süresi elde edebilir.

Dokunmatik kontroller ve kullanışlı, sezgisel kullanım

Razer Hammerhead True Wireless Pro'daki dokunmatik kontroller, kullanıcıların ANC ve Hızlı Dikkat Modu arasında geçiş yapmalarına, müziklerini ve aramalarını kontrol etmelerine ve birkaç kolay dokunuşla akıllı telefonlarının sesli asistanını etkinleştirmelerine olanak tanır. Hızlı Dikkat Modu, hızlıca muhabbet moduna geçmek için ihtiyaç olan dış sesin içeri girmesine izin vermek adına mikrofonları kullanır. iOS ve Android cihazlar için kullanılabilen bir mobil uygulama, ses ekolayzır ayarlarına erişim, dokunma hareketlerinin yeniden tanımlanması, benzersiz bir uyum testi ve çok daha fazlasını sunar.

Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları, 4 saatlik şarj ile toplam 20 saate kadar pil ömrü sunar. Birlikte verilen USB-C şarj kılıfından 4 kata kadar şarj sağlarken kullanılmadığı zamanlarda kulaklıkları saklamak ve otomatik olarak şarj etmek için mükemmeldir bir hazne görevi görür. Yeni kablosuz kulaklıklarınızı şık bir şekilde taşımak için, karabina klipsli koruyucu Razer THS dayanıklı TPU taşıma çantası Razer'den temin edilebilir.

RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS PRO

Kulaklıklar

Frekans tepkisi: 20 Hz- 20 kHz

Empedans: 16 Ohm

Sürücüler: 10 mm

Yaklaşık ağırlık: 53 g (5 g x 2 kulaklık, 43 g şarj kutusu)

Mikrofon

Frekans tepkisi: 100 Hz- 10 kHz

Sinyal-gürültü oranı: 60 dB

Hassasiyet (@ 1 kHz): -42 dBFS

Alış şekli: Çok yönlü

Dokunmatik kontroller

Müzik Kontrolleri: Oynat, duraklat, atla, önceki

Çağrı Kontrolleri: Cevapla, reddet, değiştir, bitir

Genel: Eşleştirme, güç verme, oyun modunu etkinleştirme ve akıllı telefon sanal asistanı

Batarya

Pil ömrü: 20 saate kadar (şarj kutusu dahil) *

* Kullanıma göre değişebilir

Uyumluluk

Bluetooth ses özelliğine sahip cihazlar

Android ve iOS cihazlar için mevcut akıllı telefon uygulaması

Desteklenen kodekler: SBC, AAC

FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ

Hammerhead True Wireless Pro: 199.99$/ 209.99€

Hammerhead True Wireless Pro THS Taşıma Kılıfı: 29.99$ / 34.99€

Razer.com: 3 Aralık 2020

Yetkili bayiler: Aralık 2020