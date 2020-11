RAZER Yeni Oyuncu Kulaklığı KAIRA PRO’yu Tanıttı

Günümüzde oyuncular, bulut oyunlarının ortaya çıkmasıyla Xbox konsollarında, bilgisayarlarda ve Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine sahip Android cihazlarda 100'den fazla oyuna erişebiliyorlar. Ancak, platformlar arası uyumluluk eksikliği, oyuncuların aynı oyunu farklı cihazlarda oynamak için farklı kulaklıklar kullanmasına neden oluyor ve bu da genellikle performans ve özelliklerden ödün vermelerini gerektiriyor. Razer Kaira Pro ile oyuncular ister evde ister yolda Xbox Series X | S, PC ve Android telefon veya tabletlerinde aynı yüksek kaliteli, zengin özelliklere sahip kulaklığı kullanarak mükemmel oyun deneyimi için zengin, sürükleyici ses ve parazit içermeyen iletişimin keyfini çıkarabilirler.

Razer’ın çevre birimleri iş birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, "Artık oyuncular en sevdikleri oyunları neredeyse istedikleri her yerde oynayabilecekleri için, yüksek performanslı, çok platformlu bir kulaklığa duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazla" dedi. "Kaira Pro ile oyuncular evde Xbox Series X | S veya PC'lerinde kullanmak için ya da dışarıdayken Android telefon veya tabletlerinde oyun oynarken ideal, tek bir kulaklığa sahipler olacaklar. Oyuncular, Kaira Pro'yu Razer Kishi ve Xbox Game Pass Ultimate ile eşleştirerek, gittikleri her yerde gerçek bir konsol deneyimini yaşayabilirler."

Yeni nesil Xbox mobil oyunculuk

Kaira Pro, çeşitli platformlara ve cihazlara bağlanabilen çoklu cihaz uyumluluğu için özel olarak tasarlanmıştır. Xbox Kablosuz ve Bluetooth 5.0 kullanan Kaira Pro yeni Xbox Series X | S'ye dongle gerekmeden, Windows 10 PC ve Android telefon veya tabletlere de Bluetooth 5.0 aracılığıyla bağlanarak oyuncuların kulaklıklarını istedikleri yere götürmelerine olanak tanır.

Yenilikçi bir ikili mikrofon tasarımı ile Kaira Pro, kristal netliğinde sesli sohbet için çıkarılabilir Razer HyperClear Supercardioid Mic'e sahiptir. Dışarıdayken ana mikrofon çıkarılarak kulaklığın içine gizlenmiş ayrı, yerleşik bir mobil mikrofon otomatik olarak sesli iletişimi devralır ve Kaira Pro'nun görünümünü temiz ve hafif tutar.

Birden ödüllü ses teknoloji ile güçlendirilmiş

Kaira Pro, Razer'ın ses teknolojisindeki en son yenilikleri Xbox Series X | S'ye getiriyor. Birden çok ödül alan Razer BlackShark V2'de piyasaya sürülen aynı Razer TriForce Titanium 50mm sürücüleri kullanan Kaira Pro, daha net tizler için ayrı ayrı ayarlanmış yüksek, orta ve düşük aralık frekansları ile daha parlak, daha net ses sağlarken zengin bir orta kademe ve güçlü bas ile sürükleyici bir ses deneyimi sunar. Xbox oyuncuları, EQ ön ayar düğmesi aracılığıyla, düşmanın ayak sesleri gibi oyun içi sesi geliştirmek için FPS Modu gibi dört ekolayzer ön ayarı arasında geçiş yapabilir veya daha güçlü, gür bir oyun sesi için Bas Modu'nu seçebilir.

Razer HyperClear Supercardioid Mic'e sahip olan Razer Kaira Pro, savaşın ortasında bile ultra net sesli iletişim sağlar. Arkadan ve yanlardan gelen ortam gürültüsü engelleyerek, iyileştirilmiş ses yalıtımı, daha fazla düşük frekans tepkisi için artırılmış hassasiyet, daha fazla netlik ve doğru ses alımı için optimize edilmiş bir muhafaza ile takım arkadaşlarınız söylediğiniz her kelimeyi duyacak.

Hem koltukta hem yolda en yüksek konfor

Uzun oyun seansları için tasarlanan Kaira Pro, ısı oluşumunu ve terlemeyi en aza indirgemek için tasarlanmış kulak yastıklarına sahip ultra yumuşak, nefes alabilen hafızalı köpük kullanır. Hafif paslanmaz çelik çerçeve üzerine yerleştirilen yumuşak yastıklı bir kafa bandı, esnek ve son derece dayanıklı bir tasarım sunmaktadır.

Xbox için tasarlanan Kaira Pro, yeni nesil Xbox oyunları için en iyi ses çözümüdür. En sevdiğiniz oyunları ister Xbox Series X | S'de oynayın isterseniz de Xbox Game Pass Ultimate üzerinden bulut oyun yoluyla Android cihazlarda oynamayı tercih edin; Kaira Pro, her durumda yüksek kaliteli ses deneyimi ve kristal netliğinde sohbet iletişimi sunacaktır.

KAIRA PRO DESIGNED FOR XBOX:

Kulaklıklar

Frekans tepkisi: 20 Hz – 20 kHz

İç direnç: 32Ω at 1 kHz

Duyarlılık (@ 1 kHz): 108 dB

kHz): 108 dB Sürücüler: Neodymium mıknatıslı 50 mm sürücüler

İç kulak kabı çapı: Genişlik 56mm / Uzunluk 67mm

Oval kulak yastıkları: Isı transfer kumaşlı tam kulak kapsama alanı ile uzun süreli kullanım rahatlığı için tasarlanmıştır

Bağlantı türü: Xbox’ da doğrudan / Windows 10’a Xbox Wireless adaptör ile

Kablosuz menzili: 10 m

Kablosuz frekans: 2.4 GHz / 5 GHz

Pil Ömrü: 15 saate kadar (Chroma Lighting açıkken) / 20 saate kadar (Chroma Lighting kapalıyken)

Mikrofon

Frekans tepkisi: 100 – 10,000 Hz

Sinyal gürültü oranı: > 60 dB

Duyarlılık (@ 1 kHz): -54 ± 3 dB

kHz): -54 ± 3 dB Alış düzlemi: Tek yönlü

Menzil

Bluetooth kablosuz menzili: 10 mt’ye kadar

Ürün Gereksinimleri

Xbox One / Xbox One S / Xbox One X/ Xbox Series X|S

PC (Windows 10 veya daha yükseği)

Bluetooth 5.0 bağlantılı cihazlar

Xbox için Kaira: Rekabete hazır konsol ses deneyimi

Bugün Razer, Xbox Series X | S için rekabete hazır konsol kulaklığı olan ve Kaira Pro'da bulunan son teknolojik özelliklerin birçoğunu haznesinde barındıran, ancak bu sefer doğrudan konsol bağımlılarını hedefleyen Kaira Designed for Xbox'ı (Xbox için Kaira) da tanıttı. Kaira, inanılmaz derecede sürükleyici ses için Kaira Pro ile aynı Razer TriForce Titanium 50mm sürücüleri ve net ses iletişimi için, bu sefer tak-çıkar özelliğine sahip olmayan, birebir aynı Razer HyperClear Kardioid Mikrofonu kullanıyor. Kaira, kesintisiz, düşük gecikmeli bağlantısı için Xbox Wireless desteklidir. Uzun süreli oyun konforu için yumuşak, nefes alabilen kulak yastıkları ile yumuşak bir kafa bandı barındırır.

KAIRA DESIGNED FOR XBOX: