RAZER, SNEKI SNEK ile bir milyon ağacı kurtarmayı hedefliyor

Bu başarıyı kutlamak için Razer, her yeni hedefe ulaşıldığında yeni Sneki Snek ürünlerinin piyasaya sürülmesini sağlayacak kilometre taşlarıyla toplam 1 milyon ağacı korumayı amaçlayarak hedefi genişletiyor. İlk 100.000 ağaç hedefine ulaşmayı kutlamak adına, yeni bir Sneki Snek ürününü ve diğer bazı harika ürünleri 4 Mart'ta yapılacak olan RazerStore Live etkinliğinde duyurulacak.

Geçen yıl Razer'ın laboratuvarlarından (Razer's Labs) kaçtığından beri, topluluktan gelen muazzam talep sayesinde, Sneki Snek, kendilerine favori yılanlarını dövme olarak yaptıracak kadar ilham veren büyük bir hayran kitlesi olduğunu kanıtladı. Bu düzeyde bir hayran tutkusu ve tabii ki hit olan bir YouTube videosu Sneki'yi, Razer'ın küresel koruma ve sürdürülebilirlik kampanyası #GoGreenWithRazer'la bağdaşacak ideal maskot yaptı.

Razer Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan "Sneki Snek liderliğindeki #GoGreenWithRazer kampanyamıza verilen destek gerçekten çılgınca oldu. 100.000 ağacı kurtarmanın biraz zaman alacağını düşünüyorduk ancak bu hedefi 2 aydan kısa bir sürede paramparça ettik ve şu an 250.000 ağaçlık bir sonraki hedefe doğru ilerliyoruz” dedi. "Bu nedenle, hedefimizi 1 milyon ağaca genişleterek topluluğumuz ve Sneki Snek ile doğayı korumak konusunda daha iddialı olmaya karar verdik. Ne kadar çok ağaç kurtarırsak, hayatta kalmak için ona bağlı olan doğayı ve vahşi yaşamı o kadar çok koruruz."

Ulaşılacak yeni kilometre taşları 250.000, 500.000, 750.000 ve son olarak 1.000.000 ağaç olacaktır. Topluluk bu kilometre taşlarına ulaşmak için çabalarken, Razer her kilometre taşında yeni Sneki Snek ürünlerini piyasaya sürmeye devam edecek, topluluğu çabaları için ödüllendirecek ve onları 1 milyon ağaçlık nihai hedefe ulaşmaya teşvik edecek. Satılan her Sneki Snek ürünü 10 ağacı koruyacak ve 1 milyon ağacın kurtarılacağı muazzam yeni hedefe katkıda bulunacak.

Razer’ın da desteğiyle, Conservation International; Kosta Rika, Ekvador, Surinam, Brezilya, Madagaskar ve Endonezya gibi dünyanın dört bir yanındaki düzinelerce ormandaki ağaçların korunmasını sağlıyor. Conservation International, bu ormanlarda yaşayan ve hayatta kalmak için bu ormanlara bağımlı olan topluluklarla doğrudan birlikte çalışır. Ekip; en önemli ormanları ve bu ormanların insanlara ve vahşi hayata sağladıkları faydaları önceliklendirmek, onları uzun vadede sürdürülebilir şekilde korumak ve sağlıklarını izlemek için yenilikçi araçlar, teknolojiler ve yaklaşımlar kullanır.